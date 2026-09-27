رئیس جمهور در پیام‌های جداگانه به رهبر ملی و رئیس جمهور ترکمنستان، فرارسیدن سالگرد استقلال این کشور را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد: روابط دو کشور در آینده بیش از پیش تحکیم و توسعه یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس جمهور در پیامی به آقای قربانقلی بردی محمد اف رهبرملی و رئیس مصلحت خلق ترکمنستان ضمن تبریک فرا رسیدن سالگرد استقلال این کشور تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان همواره همکاری‌های سودمندی براساس منافع مشترک و حسن نظر مقامات عالیه دو کشور داشته‌اند و اطمینان دارم این همکاری‌ها مبتنی بر روابط خویشاوندی همسو با منافع دو ملت در آینده نیز بیش از پیش تحکیم و توسعه خواهد یافت.

آقای پزشکیان همچنین در پیامی به آقای سردار بردی محمداف رئیس‌جمهور ترکمنستان با تبریک فرارسیدن سالگرد استقلال این کشور تصریح کرد که مشترکات عمیق تاریخی، دینی، تمدنی و مرزهای مشترک دوستی بین دو کشور زمینه تحکیم و توسعه همکاری‌های سودمند بین جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان را فراهم کرده است و اعتقاد راسخ دارم که این مشترکات و دوستی‌ها در آینده نیز زمینه‌ساز توسعه روابط فیمابین خواهد شد.