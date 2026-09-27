به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در مراسم گرامیداشت روز سرباز در سردشت، از سربازان نمونه این شهرستان تجلیل شد.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان سردشت، در این مراسم با اشاره به تلاش دشمن برای ضربه زدن به کشورگفت: دشمن با عناوین و شیوه‌های مختلف در حال جنگ با کشور ماست و به دنبال ضربه زدن به اعتقادات، دین و مذهب مردم است.

سرهنگ کاظم شریفی، با اشاره به شهدای جنگ اخیر، افزود: در این جنگ نیز شاهد شهادت جمعی از هموطنان، کودکان و دانش‌آموزان بودیم و این موضوع نشان می‌دهد دشمن در دشمنی خود تفاوتی میان مردم قائل نیست.

سرهنگ شریفی خطاب به سربازان گفت: دشمن را بشناسید و همواره آگاه و هوشیار باشید؛ چرا که دشمن امروز در قالب جنگ ترکیبی وارد میدان شده و تلاش می‌کند از طریق فضای مجازی بر افکار و باور‌های جامعه تأثیر بگذارد.

جانشین فرمانده سپاه سردشت تأکید کرد: سربازان نباید فریب تبلیغات و فضاسازی‌های دشمن در فضای مجازی را بخورند و باید با هوشیاری و آگاهی در برابر توطئه‌ها ایستادگی کنند.

وی در پایان با اشاره به دوران خدمت سربازی خاطرنشان کرد: دوران سربازی روزی به پایان می‌رسد، اما افتخار خدمت و انجام وظیفه برای کشور هیچ‌گاه فراموش نخواهد شد و شما سربازان، از آینده‌سازان این کشور هستید.