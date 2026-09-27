به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، محمود آبادی گفت: ظرفیت تولید ۱۸ هزار و ۲۰۰ تن رب گوجه فرنگی در استان فراهم شده است.

وی افزود: فعالیت این واحد‌های فرآوری علاوه بر ایجاد ارزش افزوده برای محصول کشاورزان، برای ۱۵۱ نفر زمینه اشتغال مستقیم ایجاد شده است.

وی گفت: پیشبینی می شود امسال از هزار و ۵۰۰ هکتار کشتزار گوجه فرنگی استان ۶۹ هزار تن محصول برداشت و روانه بازار شود.

سال گذشته حدود هفت هزار تن رب گوجه فرنگی به ارزش دو میلیون و ۹۰۰ دلار به روسیه، عراق، افغانستان، بلغارستان، قرقیزستان، ترکیه، عمان و قطر صادر شد.