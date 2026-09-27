به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابراهیم پور عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز (یکشنبه ۵ مهر ماه) تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان دستگاه های اجرایی را به شرح ذیل قرائت کرد:

تذکر علیرضا نوین نماینده تبریز آذرشهر و اسکو به وزرای محترم جهاد کشاورزی و علوم تحقیقات و فناوری در خصوص لزوم رسیدگی به ضعف نظارت و سو مدیریت در توزیع برنج های وارداتی و لزوم رسیدگی به نحوه جذب و رفتار دانشجویان خارجی در دانشگاه تبریز

تذکر ابراهیم رضایی نماینده دشتستان به وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات در خصوص لزوم تامین نیروی انسانی و امکانات مورد نیاز دفاتر مخابراتی شهری و روستایی

تذکر مجید داغری نماینده دشت آزادگان و هویزه به وزرای محترم جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص لزوم افزایش سهمیه کود شیمیایی و سوخت کشاورزان حوزه انتخابیه و لزوم افزایش اعتبارات توانبخشی بهزیستی

تذکر عبدالحکیم آق ارکاکلی نماینده گنبد کاووس به رئیس جمهور محترم و وزرای محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص ضرورت بازنگری و اصلاح سیاست های آموزشی و اشتغال در کشور با تکیه بر مهارت آموزی و ارتباط با محیط کسب و کار

تذکر مهدی اسماعیلی نماینده میانه به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص لزوم اقدام اساسی برای اجرا و تکمیل پایابه سد صومعه اولیا از توابع شهرستان ترکمنچای

تذکر حجت الاسلام والمسلمین سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه به وزرای محترم ورزش و جوانان و نفت در خصوص لزوم اتمام خانه جوان ارومیه و احداث پانزده چمن مصنوعی بخش های ارومیه و اتمام مجتمع ورزشی روستای ساری بگلو و لزوم تامین سوخت کافی برای تراکتورها و موتورهای چاه های کشاورزان استان آذربایجان غربی و شهرستان ارومیه

تذکر محمد جلالی نماینده محلات و دلیجان به وزرای میراث فرهنگی و گردشگری و صنعت، معدن و تجارت در خصوص لزوم جلوگیری از نابسامانی و سلیقه ای برخورد کردن و حفظ شان چهره های شاخص فرهنگی در ارتباط با انتخاب اعضای حقیقی انجمن کتابخانه های عمومی و لزوم تعیین تکلیف شهرک صنعتی بخش خصوصی دلیجان و شهرک صنعتی دولتی ورین شهرستان محلات

تذکر سید نجیب حسینی نماینده مینودشت به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ضرورت تسریع در تعیین و تکلیف دستگاه ام آر آی بیمارستان کلاله

تذکر نادرقلی ابراهیمی نماینده اراک به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص لزوم لغو دستور انتقال پرونده مالیاتی شرکت از استان مرکزی

تذکر رمضان رحیمی دشتلویی نماینده فلاورجان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص ضرورت فراهم نمودن بستر اینترنت ملی

تذکر محمدرضا احمدی سنگر نماینده رشت و خمام به وزرای محترم کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ضرورت رعایت عدالت در ارتقای دهستان شهر و بخش و همچنین لزوم توجه به بیمارستان های دولتی و بیماران محروم

تذکر احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد لزوم رسیدگی به نسبت تخت به پرستار در بیمارستان های کشور و رفع مشکل معیشت و نگهداشت پرستاران

تذکر جعفر قادری، نماینده شیراز و زرقان به رئیس جمهور، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد ضرورت تسریع در اجرایی کردن صدور کارت ریالی برای گردشگران، بازرگانان و سرمایه گذاران خارجی مصرح در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها

تذکر همین نماینده به وزیر راه و شهرسازی در مورد تسریع در واگذاری زمین مورد نیاز دانشگاه های هنر و فرهنگیان شیراز

تذکر علی اکبر علیزاده، نماینده مردم دامغان به وزیر راه و شهرسازی در مورد لزوم رفع نقاط حادثه خیز اولویت دار در سطح جاده های کشور

تذکر همین نماینده به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد لزوم تسریع در حل مشکلات و موانع خدمتی کادر بهداشتی و درمانی کشور با تاکید بر پرستاران

تذکر محمود طاهری، نماینده شبستر به وزیر جهاد کشاورزی، وزیر دادگستری و وزیر نیرو در مورد ضرورت پاسخگویی پیرامون دلایل بی توجهی وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های متولی به لایروبی و احیای قنوات

تذکر همین نماینده به وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد لزوم عمل به تکالیف وزارت صنعت، معدن و تجارت در استفاده از پساب و فاضلاب تصفیه شده در بخش صنعت طبق بودجه و برنامه هفتم توسعه و با توجه به وضعیت آب کشور

تذکر سلام ستوده، نماینده مردم مهاباد به وزیر جهاد کشاورزی در مورد ضرورت راه اندازی سامانه های آبیاری تحت فشار در مزارع کشاورزی مهاباد

تذکر سیدمحمد مولوی، نماینده مردم آبادان به رئیس جمهور در مورد لزوم اصلاح عنوان دبیرخانه شورای هماهنگی اجرای سیاست های کلی توسعه دریا محور و مکران و اضافه شدن واژه اروند به انتهای آن

تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار به وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد لزوم ایجاد محدودیت ثبت نام برای هر کد ملی و ممنوعیت فروش تا زمان مشخص برای خریداران خودروهای وارداتی و لزوم دستور اقدام و پیگیری برای عمل به تعهدات شرکت الماس خودرو در مورد تحویل خودرو جانبازان

تذکر مجتبی رحماندوست، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به رییس جمهور در مورد ضرورت تجهیز فوری نیروهای بسیجی به تجهیزات دفاع و جنگ شهری

تذکر محمدرضا صباغیان بافقی، نماینده مردم مهریز، بافق، ابرکوه و خاتم به رییس جمهور در مورد لزوم اجرای برنامه مشخص و عملیاتی برای پیشگیری از گسترش و کنترل مصرف مواد مخدر صنعتی در میان جوانان