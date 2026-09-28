به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ مقداد دهقان مسئول بسیج دانش آموزی سپاه دامغان گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس ، اعضای کاروان نمادین دفاع مقدس با عنوان شجره‌های آسمانی میناب که برگرفته از شهدای دانش آموز میناب است به مدت ۴ روز در ۱۶ مدرسه دامغان روایتگری می‌کند.

وی افزود: آشنایی با فرهنگ دفاع مقدس ، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ، نمایشگاه ادوات جنگی نظیر انواع اسلحه، توپ ۲۳، دوشکا برنامه های این کاروان است.