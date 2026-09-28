پخش زنده
امروز: -
کاروان نمادین دفاع مقدس با عنوان شجرههای آسمانی میناب در مدارس دامغان راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ مقداد دهقان مسئول بسیج دانش آموزی سپاه دامغان گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس ، اعضای کاروان نمادین دفاع مقدس با عنوان شجرههای آسمانی میناب که برگرفته از شهدای دانش آموز میناب است به مدت ۴ روز در ۱۶ مدرسه دامغان روایتگری میکند.
وی افزود: آشنایی با فرهنگ دفاع مقدس ، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ، نمایشگاه ادوات جنگی نظیر انواع اسلحه، توپ ۲۳، دوشکا برنامه های این کاروان است.