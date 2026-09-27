پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره نگهداری ابنیه فنی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی از اجرای طرحهای احداث، تعمیر و ایمنسازی پلها و ابنیه فنی در محورهای استان طی پنجماهه امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، کاظم پاشایی افزود: در این مدت، هشت پل و آبروی جدید احداث و تعمیرات اساسی ۲۴ پل و ابنیه فنی در محورهای مختلف استان انجام شده است.
او اضافه کرد: برای ارتقای ایمنی سازههای موجود، ۱۷ مورد عملیات تعمیر و بهسازی حفاظ پلهای بزرگ اجرا شده است. همچنین ۳۳ سازه تقاطعی که فاقد آبگذر ایمن بودند، اصلاح شدهاند.
پاشایی با اشاره به پروژههای شاخص این حوزه گفت: پلهای «قرخبلاغ» در شهرستان چالدران، «کفچرین» در شهرستان خوی و «نویژاراژی» در ارومیه به پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی رسیدهاند.
به گفته وی، عملیات اجرایی پل پوشآباد اشنویه نیز با پیشرفت ۹۸ درصدی در مراحل پایانی است و تکمیل طرح های ابنیه فنی با هدف افزایش ایمنی و پایداری شبکه راههای استان ادامه دارد.