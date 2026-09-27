رایزن بازرگانی ایران در ازبکستان ضمن اشاره به تجارت ۲۸۰ میلیون دلاری دو کشور در ۵ ماه نخست سال جاری، صادرات محصولات کشاورزی، همکاری‌های فناورانه و سرمایه‌گذاری مشترک را از محورهای اصلی روابط تجاری ایران و ازبکستان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رحمت‌الله خرمالی با تاکید بر روند توسعه همکاری‌های تجاری دو کشور، گفت: پیگیری‌های وزارتخانه‌های کشاورزی ایران و ازبکستان زمینه اعزام هیئتی ۱۲۰ نفره به ریاست وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از فعالان و متخصصان حوزه‌های زراعت، آبزیان، ماشین‌آلات و صنایع تبدیلی به ازبکستان را فراهم کرد.

او ازبکستان را یکی از کشورهای پرجمعیت‌تری کشورهای آسیای میانه معرفی کرد و افزود: ازبکستان در جایگاه دوم مقاصد صادراتی ایران در بین کشورهای مشترک المنافع قرار گرفت و ظرفیت قابل توجهی برای توسعه روابط تجاری با ایران برخوردار است و در این بین کشاورزی یکی از حوزه‌های اولویت‌دار در مسیر توسعه تجارت میان دو کشور به شمار می‌رود.

خرمالی با اشاره به آمار تجارت ایران و ازبکستان، تصریح کرد: در ۵ ماه نخست سال جاری، حجم تجارت دو کشور به حدود ۲۸۰ میلیون دلار رسید و در این مدت باوجود شرایط منطقه و اثر روی فعالیت‌های تجاری ایران اما در تجارت با ازبکستان شاهد کاهش حجم مبادلات نبودیم و امیدواریم با تداوم اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری و تقویت ارتباط میان فعالان اقتصادی دو کشور، روند رشد تجارت در ماه‌های آینده نیز ادامه پیدا کند.

رایزن بازرگانی ایران در ازبکستان، امنیت غذایی را از دیگر زمینه‌های مهم همکاری میان دو کشور عنوان کرد و گفت: در ساختار دولت ازبکستان، آژانس امنیت غذایی با هدف تامین و ارتقای امنیت غذایی در حوزه‌هایی همچون دام، طیور، قرنطینه و مواد غذایی شکل گرفته است که این موضوع می‌تواند بستری برای توسعه همکاری‌های تخصصی و تجاری میان ایران و ازبکستان فراهم کند.

او با برشمردن برخی مزیت‌های صادراتی ایران به ازبکستان در حوزه کشاورزی، بیان کرد: در حال حاضر محصولاتی همچون مرکبات، سیب، کیوی، پسته، خرما، محصولات لبنی، شیر خشک و خوراک ماهی از ایران به ازبکستان صادر می‌شود و با توجه به ظرفیت بازار این کشور، امکان توسعه و تنوع‌بخشی به سبد صادراتی ایران نیز وجود دارد.

خرمالی همچنین به ظرفیت همکاری‌های فناورانه پرداخت و گفت: حدود ۳۰ پروژه به ارزش ۷۷۰ میلیون دلار در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی در ازبکستان توسط شرکت‌های ایرانی در حال اجراست که این موضوع بیانگر ظرفیت قابل توجه بخش خصوصی ایران برای حضور در بازار ازبکستان است.

رایزن بازرگانی ایران در پایان برگزاری نشست‌های تخصصی و افزایش تعاملات میان مقامات و فعالان اقتصادی دو کشور در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه کشاورزی، را زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های متقابل و افزایش حجم تجارت ایران و ازبکستان دانست.