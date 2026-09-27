پخش زنده
امروز: -
مدیر سامانه ملی املاک و اسکان از ثبت ارتباط ۸۸ میلیون کد ملی با کدپستی در این سامانه خبر داد و گفت: اطلاعات این سامانه اکنون در برنامهریزیهای کلان، ارائه خدمات و حرکت به سمت سرشماری ثبتی مبنا مورد استفاده قرار میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مدیر سامانه ملی املاک و اسکان از افزایش مشارکت خانوارها در ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی خبر داد.
حسین عبداللهی گفت: در دو سال گذشته بیش از ۴۰ میلیون مراجعه به سامانه ثبت شده است.
به گفته او، بیش از ۲۲ میلیون سرپرست خانوار، معادل حدود ۸۰ درصد خانوارهای کشور، اطلاعات خود و اعضای خانواده را ثبت کردهاند.
عبداللهی افزود: این سامانه میتواند در مدیریت بحران، برنامهریزی خدمات و تخصیص هدفمند منابع مورد استفاده قرار گیرد.
بر اساس اعلام مدیر سامانه، خدمات حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی به این سامانه متصل شده است.
همچنین ۵۳ دستگاه از خدمات استعلام اقامتگاه اصلی افراد استفاده میکنند و ۲۸ دستگاه، ارائه برخی خدمات را به این استعلام وابسته کردهاند.
عبداللهی اعلام کرد دادههای مورد نیاز سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ نیز برای استفاده در فرآیند سرشماری ثبتی مبنا در اختیار مرکز آمار ایران قرار گرفته است.
او از مالکان و مستاجران خواست با مراجعه به سامانه املاک و اسکان، اطلاعات مربوط به محل سکونت و واحدهای مسکونی خود را تکمیل و بهروزرسانی کنند.