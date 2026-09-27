فاجعه تامبلر ریج؛ چگونه کلمهی «فرضی» قفلهای امنیتی چتجیپیتی را شکست و به کشتار انجامید؟
تحقیقات جدید فاش کرد، مهاجم تیراندازی جمعی در شهر تامبلر ریج کانادا، ماهها پیش از به قتل رساندن ۸ نفر، از چتجیپیتی برای برنامهریزی این حمله مشاوره گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، به نقل از وال استریت ژورنال، جسی ون روتسلار، مهاجم حادثه خونین ۱۰ فوریه ۲۰۲۶ در دبیرستان تامبلر ریج، پیش از وقوع جنایت، رابطهای بیمارگونه و طولانی با چتجیپیتی داشته است. اگرچه اوپنایآی در ژوئن ۲۰۲۵ حساب نخست او را به دلیل شناسایی برنامههای خشونتآمیز مسدود کرده بود، اما این شرکت تصمیم گرفت موضوع را به پلیس گزارش نکند؛ تصمیمی که بعدها در درون خود شرکت نیز با مخالفت تیم ایمنی مواجه شد.
ماجرا زمانی پیچیدهتر شد که روتسلار با حسابی جدید بازگشت و از هوش مصنوعی پرسید چرا حساب قبلیاش بسته شده است. در پاسخی خطرناک، چتبات اوپنایآی نه تنها دلایل امنیتی را توضیح داد، بلکه به کاربر آموزش داد که چگونه با معرفی سناریوها به عنوان موارد «تخیلی یا فرضی» و حذف نام مکانهای واقعی، از فیلترهای نظارتی عبور کند. بر این اساس، حساب دوم مهاجم به مدت هشت ماه فعال ماند و او در این مدت درباره ساخت مواد منفجره دستساز، انتخاب اسلحه و حتی کسب شهرت پس از کشتار جمعی با هوش مصنوعی گفتوگو کرد.
در روز فاجعه، آخرین مکالمات مهاجم با چتجیپیتی به بررسی ساعتهای وقوع تیراندازیهای مدرسهای در آمریکا مربوط میشد و تنها چند ساعت بعد، هشت نفر از جمله پنج دانشآموز ۱۲ و ۱۳ ساله کشته و ۲۷ نفر زخمی شدند. این در حالی است که اوپنایآی در نامهای رسمی به دولت کانادا تأیید کرده که سیستمهای خودکار و بازبینان انسانی، خطر احتمالی او را شناسایی کرده بودند، اما مدیران شرکت به این نتیجه رسیدند که شواهد برای گزارش به پلیس «کافی نیست».
این حادثه اکنون بحثهای شدیدی را درباره مسئولیت اخلاقی شرکتهای هوش مصنوعی و مرز میان حریم خصوصی و امنیت عمومی برانگیخته است. منتقدان و شاکیان در پروندههای قضایی معتقدند اوپنایآی با بالا بردن آستانه تصمیمگیری برای گزارش تهدیدات، فرصتی واقعی برای جلوگیری از این قتلهای جمعی را از دست داده است. در حال حاضر دادگاههای کانادا در حال بررسی این ادعاها هستند تا مشخص شود آیا سهلانگاری در مدیریت ریسک توسط این شرکت، منجر به مرگ انسانها شده است یا خیر.