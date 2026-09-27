به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در راستای تحقق سیاست‌های کلان دولت مبنی بر توسعه متوازن و محرومیت‌زدایی از مناطق روستایی، با پیگیری‌های مستمر «خشایار صنعتی» فرماندار شهرستان بوکان و تأکید بر تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی، عملیات بهسازی و آسفالت معابر روستای «ینگی‌کند» از توابع بخش مرکزی به پایان رسید.

خشایار صنعتی فرماندار بوکان هدف از اجرای این پروژه عمرانی را ارتقای سطح رفاه عمومی، تسهیل در تردد اهالی و بهبود شاخص‌های توسعه روستایی، عنوان کرد وگفت:

عملیات آسفالت معابر روستای ینگی‌کند با مساحتی بالغ بر ۷۰۰۰ مترمربع از محل سهمیه قیر یارانه‌ای سال ۱۴۰۴ اجرایی شد. برای تکمیل این طرح، اعتباری افزون بر ۳۴ میلیارد ریال از منابع بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات دهیاری (جهت عملیات جدول‌گذاری و زیرسازی) تخصیص یافته است.

خشایار صنعتی در حاشیه بازدیداز این طرح، با تأکید بر تداوم نهضت آسفالت روستایی افزود: توسعه متوازن و پاسخگویی به مطالبات عمرانی روستاییان از اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان است.

صنعتی اظهارداشت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، استمرار اجرای پروژه‌های زیرساختی در سایر روستا‌های شهرستان با هدف ارتقای شاخص‌های رفاهی و تسهیل زندگی روستایی با جدیت دنبال خواهد شد.