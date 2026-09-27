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دبیر انجمن صنفی کارفرمایی حفاظتگاههای خصوصی حیات وحش از مشاهده و تصویربرداری از مادهیوز «تلما» به همراه چهار توله در حفاظتگاه مشارکتی یوزکنام خبر داد و گفت: با تأیید این مشاهده، تعداد یوزهای شناساییشده در طبیعت کشور به ۳۱ قلاده رسید.
به گزارش گزوه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، حامد ابوالقاسمی گفت: این خانواده یوز طی دو روز متوالی در منطقه مشاهده و بهصورت مستمر رصد شده است.
او افزود: در نخستین مشاهده، تلما به همراه دو توله دیده شد و صبح روز بعد، همین مادهیوز در حالی که چهار توله به همراه داشت، مشاهده و از آنها تصویربرداری شد.
ابوالقاسمی با بیان اینکه تولهها از نظر ظاهری و رفتاری متعلق به زادآوری امسال هستند، گفت: برآورد متخصصان نشان میدهد تولهها حدود سه تا چهار ماهه هستند.
او ادامه داد: این خانواده در محدوده مناسبی از زیستگاه قرار دارند و رفتارهای طبیعی آنها نیز بهخوبی رصد شده است؛ همچنین یوزها در این محدوده موفق به شکار آهو و تغذیه از آن شدهاند.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی حفاظتگاههای خصوصی حیات وحش درباره احتمال شناسایی یک مادهیوز ناشناخته دیگر نیز گفت: با توجه به تفاوت اندازه لاشه تولهیوز مشاهدهشده در فروردینماه در پناهگاه حیات وحش میاندشت جاجرم با تولههای اخیر یوزکنام، احتمال حضور یک مادهیوز ناشناخته و زادآوری آن در میاندشت وجود دارد که بررسی بیشتر را میطلبد.
او این احتمال را از یک سو نشانهای مثبت برای جمعیت یوزپلنگ آسیایی دانست و افزود: از سوی دیگر، این موضوع نشان میدهد اطلاعات موجود درباره جمعیت یوز، وضعیت زادآوری و تهدیدهای این گونه در زیستگاههای کشور هنوز کامل نیست.
ابوالقاسمی بر ضرورت اجرای برنامهای منسجم و سیستماتیک برای پایش و شناسایی حیات وحش، بهویژه یوزپلنگ آسیایی، در همه زیستگاههای این گونه تأکید کرد.
بر اساس این گزارش، با تأیید مشاهده چهار توله همراه با تلما، تعداد یوزهای شناساییشده در طبیعت کشور به ۳۱ قلاده رسیده است.