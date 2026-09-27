فرماندار مهریز از تدوین برنامه پنج‌ساله سالمندی در این شهرستان خبر داد و سرپرست شبکه بهداشت و درمان نیز از برنامه‌ریزی برای مراقبت و ویزیت سالمندان پرخطر در منزل خبر داد.





به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در نشست شورای سلامت شهرستان مهریز، با توجه به قرار گرفتن در هفته سالمندی، موضوع افزایش جمعیت سالمند و ضرورت برنامه‌ریزی برای ارتقای سلامت و کیفیت زندگی این قشر بررسی شد.



حسین عسکرزاده، فرماندار مهریز، با اشاره به روند رو به افزایش جمعیت سالمندی در شهرستان گفت: حدود ۱۲ هزار نفر از جمعیت مهریز را سالمندان تشکیل می‌دهند و لازم است دستگاه‌های مختلف از هم‌اکنون برای نیاز‌های این قشر در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و توانبخشی برنامه‌ریزی کنند.



وی افزود: مقرر شد طی یک هفته آینده جلسه‌ای اختصاصی برای بررسی وضعیت سالمندان شهرستان برگزار و با بررسی شرایط موجود، برنامه‌ای پنج‌ساله برای حوزه‌های مختلف سالمندی تدوین شود.



فرماندار مهریز همچنین با اشاره به دیگر موضوعات مطرح‌شده در شورای سلامت اظهار کرد: وضعیت کمیته ایمنی آب، ساماندهی دامداری‌های شهرک زارعین و ایمنی استخر‌های شنا از دیگر موضوعات این نشست بود و موضوع جابه‌جایی و ساماندهی دامداری‌های شهرک زارعین همچنان پیگیری خواهد شد.



عسکرزاده درباره پیشگیری از تب کریمه کنگو نیز گفت: در حال حاضر مشکل خاصی در شهرستان وجود ندارد، اما نظارت بر ذبح دام باید با جدیت دنبال شود و با توجه به ورود دادستان، با ذبح دام خارج از کشتارگاه‌ها و مراکز مجاز برخورد خواهد شد.



وی تأکید کرد: مصوبات شورای سلامت نباید در حد برگزاری جلسه باقی بماند و دستگاه‌های مسئول باید موضوعات محول‌شده را تا رسیدن به نتیجه پیگیری و گزارش اقدامات خود را ارائه کنند.



محمود فلاحتی، سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهریز نیز با اشاره به هفته سالمندی گفت: حدود ۱۸ درصد جمعیت شهرستان را سالمندان تشکیل می‌دهند و با توجه به این سهم قابل توجه، باید برای سلامت، نشاط و کیفیت زندگی آنان برنامه‌ریزی ویژه‌ای انجام شود.



وی افزود: در نشست شورای سلامت، آموزش‌های لازم در زمینه سالمندی ارائه و مقرر شد با هماهنگی فرماندار و دستگاه‌های عضو شورا، جلسه‌ای ویژه برای بررسی وضعیت سالمندان برگزار شود.



فلاحتی ادامه داد: در این جلسه وظایف دستگاه‌های مختلف بر اساس قوانین و اسناد موجود مشخص و شرح وظایف هر دستگاه در حوزه سالمندی تعیین خواهد شد تا اقدامات به شکل منسجم دنبال شود.



سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهریز با اشاره به دسته‌بندی سالمندان بر اساس گروه سنی و میزان خطرپذیری گفت: مراقبت از سالمندان در مراکز خدمات جامع سلامت توسط مراقبان سلامت دنبال می‌شود و برای سالمندان پرخطر نیز در موارد مورد نیاز، ویزیت پزشک در منزل و ارائه خدمات پزشکی و مراقبتی پیش‌بینی شده است.



وی همچنین بر حمایت از خانواده‌های دارای سالمند تأکید کرد و افزود: موضوع مرخصی ساعتی کارکنانی که از والدین سالمند خود مراقبت می‌کنند نیز با مدیران و رؤسای ادارات مطرح شده تا با همکاری دستگاه‌ها، زمینه رسیدگی بهتر کارکنان به والدین سالمندشان فراهم شود.



فلاحتی خاطرنشان کرد: سالمندی موضوعی فرابخشی است و ارتقای کیفیت زندگی سالمندان تنها بر عهده شبکه بهداشت و درمان نیست؛ بلکه نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف در حوزه‌های بهداشت، درمان، رفاه، فرهنگ، مناسب‌سازی، توانبخشی و خدمات اجتماعی است.