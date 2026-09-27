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مؤسسه تحقیقات برنج ارقام جدید مقاوم به خشکی و سازگار با اقلیم معرفی کرد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما علیاکبر عبادی، رئیس مؤسسه تحقیقات برنج کشور، از توسعه ارقام جدید برنج با هدف مقابله با تغییر اقلیم و محدودیت منابع آبی خبر داد و گفت: این ارقام با هدف حفظ پایداری تولید، افزایش بهرهوری و کاهش خسارت ناشی از تنشهای محیطی در دستور کار قرار گرفتهاند.
او افزود: رقم «هستی» یکی از دستاوردهای اخیر این مؤسسه است که با هدف پایداری تولید در شرایط تنش خشکی اواخر فصل، با دارا بودن ویژگیهای زراعی مناسب و کیفیت پخت مطلوب توسعه یافته است.
عبادی همچنین بر گسترش روشهای نوین تولید از جمله معرفی ارقام هیبرید و انتقال مستقیم یافتههای تحقیقاتی به مزارع تأکید کرد و افزود: بهرهگیری از سایتهای الگویی و حضور محققان در کنار کشاورزان، راهکار اصلی این مؤسسه برای پاسخ به چالشهای تولید و تضمین امنیت غذایی پایدار در استانهای شمالی کشور است.