به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده سپاه کربلا در پیامی به مناسبت سالروز شکست حصر آبادان، عملیات ثامن‌الائمه را از مقاطع مهم دفاع مقدس دانست و بر تداوم فرهنگ مقاومت و آمادگی نیروهای مسلح تأکید کرد.

متن کامل پیام سردار موحد به شرح ذیل می باشد:



بسم الله الرحمن الرحیم

«حصر آبادان باید شکسته شود.» این جمله تاریخی امام خمینی رضوان‌الله تعالی علیه در پنجم مهرماه سال ۱۳۶۰، نقطه عطفی درخشان و الهام‌بخش در تاریخ پرافتخار هشت سال دفاع مقدس را رقم زد.

حماسه ماندگار عملیات «ثامن‌الائمه (ع)» که با رمز مقدس «نصر من الله و فتح قریب» و در لبیک به فرمان قاطع و تاریخ‌ساز معمار کبیر انقلاب اسلامی رقم خورد، نه تنها حلقه محاصره یک‌ساله شهر مقاوم آبادان را در هم شکست، بلکه تبلور اراده الهی، عقلانیت راهبردی و وحدت شکوهمند ارتش مکتبی، سپاه سلحشور و نیروهای جان‌برکف مردمی بود که هیمنه پوشالی ماشین جنگی استکبار را در هم کوبید و سرآغاز سلسله فتوحات بزرگ جبهه حق گردید.

امروز در شرایطی سالگشت این حماسه غرورآفرین را در امتداد ایام‌الله «هفته دفاع مقدس» پاس می‌داریم که تقابل تاریخی جبهه حق و باطل در حساس‌ترین و سرنوشت‌سازترین برهه خود قرار دارد. ایران اسلامی و شجره طیبه مقاومت، اینک در میانه یک جنگ تمام‌عیار و پیچیده ترکیبی ـ شامل هجمه‌های شناختی، رسانه‌ای، اقتصادی و امنیتی ـ سینه سپر کرده‌اند و با تأسی به فرهنگ عاشورایی دفاع مقدس، معادلات نظام سلطه را به چالش کشیده‌اند.

دشمنان قسم‌خورده انقلاب اسلامی، و در رأس آن‌ها آمریکای جهان‌خوار و رژیم تروریست، غاصب و رو به زوال صهیونیستی باید بدانند؛ ملتی که در سال ۶۰ با وجود شدیدترین تحریم‌ها و کمبود امکانات، با سلاح «ایمان» و «ولایت‌پذیری»، غیرممکن‌ها را ممکن ساخت و متجاوزان را به خاک مذلت نشاند، امروز به فضل الهی و تحت زعامت داهیانه فرماندهی معظم کل قوا، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، در قله‌ای از اقتدار، صلابت و بازدارندگی ایستاده است.

مکتب دفاع مقدس امروز مرزها را درنوردیده و در قامت جبهه مقتدر مقاومت تکثیر شده است تا آنجا که به تعبیر سردار دل‌ها، شهید حاج قاسم سلیمانی، دقیقاً در همان‌جایی که دشمنان حتی تصور آن را هم نمی‌کنند، راه نفس را بر آنان تنگ کرده است.

فرزندان روح‌الله و سربازان سیدعلی و خلف صالح آن امام شهید در نیروهای مسلح، با رصد دقیق تحولات منطقه، در اوج آمادگی قرار دارند تا هرگونه خطای محاسباتی و تعدی به حریم امنیت و منافع ملت بزرگ ایران و جبهه مقاومت را با پاسخی ویرانگر، قاطع و پشیمان‌کننده مواجه سازند.

سپاه کربلا استان مازندران، ضمن ادای احترام به ساحت قدسی شهدای گرانقدر عملیات ثامن‌الائمه (ع)، سرداران شهید جهان‌آرا،فکوری و تمامی اسطوره‌های مقاومت آبادان و خرمشهر، این یوم‌الله سترگ را به پیشگاه حضرت بقیه‌الله الاعظم (ارواحنا فداه)، مقام معظم رهبری، خانواده‌های معزز شهدا، جانبازان، آزادگان و آحاد ملت شریف، بصیر و مقاوم ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض نموده و اعلام می‌دارد که در مسیر صیانت از آرمان‌های تمدن‌ساز انقلاب اسلامی، تا پای جان بر عهد خویش استوار است.

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

فرمانده سپاه کربلا استان مازندران

سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا موحد