به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، براساس هشدار هواشناسی سطح زرد- شماره ۳۲ ، و بررسی آخرین الگو‌های پیش یابی و با فعالیت امواج تراز میانی جو و افزایش گرادیان خطوط فشاری، فعالیت سامانه رگبار متناوب باران و رعدوبرق همراه با وزش باد شدید و احتمال گردوخاک پیش بینی می‌شود .



زمان شروع مخاطره رگبار باران (در مناطق مستعد بارش تگرگ) و رعدوبرق و تند باد لحظه‌ای دوشنبه مورخ (۱۴۰۵/۰۷/۰۶) است که تا اواخر هفته جاری وزش باد شدید در کلیه مناطق استان و رگبار باران در همه مناطق با تاکید بر نیمه شمالی استان ادامه دارد.

دراثر این مخاطره احتمال آبگرفتگی معابر شهری، سیلابی شدن رودخانه ها؛ احتمال خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی در اثر تندباد؛ احتمال خیزش گردوخاک و کاهش دید و کیفیت هوا وجود دارد.

در این شرایط - آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران - خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و اجتناب از فعالیت‌های کوهنوردی - پرهیز از سفر‌های غیر ضروری و احتیاط در تردد‌های شهری و جاده‌ای- احتمال خسارت به سازه‌های موقت و بنا‌های نیمه کاره در اثر تندباد لحظه‌ای و توجه به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی ضروری است.