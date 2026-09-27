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معاون حفاظت وبهره برداری شرکت آب منطقهای اصفهان: ذخیره سد زاینده رود به ۲۱۲ میلیون متر مکعب رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون حفاظت وبهره برداری شرکت آب منطقهای اصفهان با اشاره به آخرین وضعیت هشت سد استان اصفهان در آغاز سال آبی ۱۴۰۵- ۱۴۰۶ گفت: هم اکنون مجموع ذخیره سدهای استان به ۲۳۹ میلیون مترمکعب رسیده است.
خلیل دادخواه افزود: همچنین حجم سد مخزنی زایندهرود به ۲۱۲ میلیون مترمکعب رسیده که معادل ۱۷ درصد ظرفیت مخزن این سد است.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای اصفهان ادامه داد: سد مخزنی زاینده رود به عنوان بزرگترین سد این استان، ظرفیتی حدود یک میلیارد و ۲۳۹ میلیون مترمکعب دارد و تامین کننده آب شرب و بهداشت، کشاورزی و صنعت و محیطزیست است.
دادخواه به آخرین وضعیت هفت سد دیگر استان در آغاز سال آبی ۱۴۰۵- ۱۴۰۶ اشاره کرد و افزود: سد گلپایگان در حال حاضر ۱۴.۴میلیون مترمکعب آب دارد.
وی ادامه داد: ذخیره سد قرهآقاچ سمیرم نیز به سه میلیون مترمکعب رسیده و حجم سد حنا در ابن شهرستان معادل ۶.۲ میلیون متر مکعب رسیده، همچنین حجم سد کمانه سمیرم سه میلیون مترمکعب است.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای اصفهان گفت: سد خمیران در تیران و کرون دارای ۱.۷ میلیون مترمکعب ذخیره آبی و سد باغکل شهرستان خوانسار دارای ذخیره یک میلیون متر مکعب و سد آغچه در فریدونشهر معادل ۴۰۰ هزار متر مکعب آب است.