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یازدهمین کاروان ترویج بهرهوری و الگوی کشت ملی محصولات زراعی (کشت پاییزه) همزمان با سراسر کشور در آذربایجان غربی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: یازدهمین کاروان ترویج بهرهوری ویژه الگوی کشت ملی محصولات زراعی (کشت پاییزه) همزمان با سراسر کشور در آذربایجانغربی برگزار میشود.
بیتا احمدیان مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان آذربایجان غربی اظهار داشت: یازدهمین کاروان ترویج بهرهوری با تمرکز بر محصولات استراتژیک از جمله غلات، دانههای روغنی و چغندرقند، در تاریخ ۶ مهرماه سال ۱۴۰۵ (دوشنبه) از ساعت ۸ صبح در ۲۰ شهرستان استان برگزار خواهد شد.
احمدیان با تأکید بر اهمیت این رویداد، افزود: هدف اصلی از برگزاری این کاروان ترویجی، تقویت همافزایی و هماهنگی میان بخشهای تحقیقات، بخش تخصصی، آموزش و ترویج، بهرهبرداران، مددکاران، تشکلها و شرکتهای دانشبنیان است.
وی تصریح کرد: این رویداد با هدف انتقال عملیاتی دانش فنی به مزرعه و نهادینهسازی فرهنگ الگوی کشت در جامعه کشاورزی طراحی شده است.
وی خاطرنشان کرد: این کاروان فرصتی استراتژیک برای انتقال آخرین یافتههای تحقیقاتی و ارائه توصیههای کاربردی به کشاورزان فراهم میکند. همچنین، پاسخگویی شفاف به سؤالات و ابهامات بهرهبرداران، کارشناسان و مروجان در زمینه کشت محصولات پاییزه، از دیگر اهداف این برنامه است تا از این طریق، بستری مناسب برای تولید کشاورزی پایدار و افزایش بهرهوری در پهنه استان ایجاد شود.
این رویداد ملی با بهرهگیری از سیاستها و توصیههای فنی جدید، به دنبال ارتقای سطح دانش فنی تولیدکنندگان و مدیریت بهینه منابع در بخش کشاورزی است.