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آیین تحویل اسناد و رونمایی از تقسیمنامههای موضوع ماده ۱۴ قانون الزام شامل بیش از ۱۲۵۰۰ برگ سند مالکیت دولتی و اسناد مالکیت اراضی وقفی در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این مراسم با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حجتالاسلام زرندی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، سید مرتضی مولویپور مدیرکل ثبت اسناد و املاک، همتیفر دادستان مرکز استان، فتوحی بازرس کل استان و جمعی از مدیران ادارات و دستگاههای دولتی و اجرایی برگزار و اسناد مذکور تحویل نمایندگان دستگاههای مربوطه شد.
قدردانی از پیشرو بودن مشهد در صدور شناسه یکتا
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این مراسم با قدردانی از مدیران اجرایی استان بهویژه شهرداری مشهد که در اجرای قانون الزام و صدور شناسه یکتا همواره پیشرو بودهاند گفت: با پشتیبانی دادگستری خراسان رضوی خوشبختانه اولین شناسه یکتای فنی برای اولین بار در کشور در مشهد صادر شده است.
وی افزود: امروز ۱۵ مرکز استان در کشور در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام موفق به صدور شناسه یکتا شدند و برای ۱۴۳۰ شهرداری در کشور نیز زیرساخت لازم فراهم و تمام شهرداریها به سامانه ثبت متصل شده و انتظار داریم ۹۶ شهرداری خراسان نیز طی دو هفته آینده به سامانههای ثبت متصل شوند.
حرکت دهیاریها در نظم جدید ثبتی
بابایی در ادامه گفت: برای تمام دهیاریهای کشور (۲ هزار دهیار) سعی میکنیم در این نظم جدید حرکت کنند و ما دنبال جلوگیری از فروش مال غیر و کلاهبرداری هستیم.
تعیین تکلیف پروندههای کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰
رئیس سازمان ثبت املاک کشور در ادامه با اشاره به وضعیت پروندههای کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰ گفت: پروندههای کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰ به خاطر جریمه، بلاتکلیف مانده و این در حالی است که در تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام آمده است که در نهایت باید پایان کار صادر شود و بلاتکلیفی مردم روشن گردد و این به نفع مردم و دولت است.
نهضت حل مشکلات ثبتی
بابایی با اشاره به وجود بافتهای مسکونی و اسناد قولنامهای بهویژه در استان خراسان رضوی گفت: برای رفع این معضل نهضت حل مشکلات ثبتی در دستور کار سازمان ثبت اسناد کشور قرار گرفته است و آماده اختصاص اعتبارات ویژه برای تصویربرداری و تهیه نقشه در حاشیه شهرها با هدف تثبیت مالکیت و رفع معضلات مردم هستیم.
گزارش عملکرد ثبت اسناد خراسان رضوی
سید مرتضی مولویپور مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی نیز با ارائه گزارشی از عملکرد این اداره در اجرای قانون الزام گفت: اهدای این تعداد اسناد که طی دو ماه اخیر صادر شده است شامل ۳۰۰۰ سند ملی، ۶۰۰۰ سند قانون الحاق و ۵۳۰ سند شهرکهای صنعتی استان میباشد.
وی از صدور سند بقعه زیارتگاه قدمگاه و تحویل آن به اداره اوقاف خبر داد و گفت: صدور اسناد اراضی قلعه وکیلآباد، صدور ۱۵۰۰ سند برای اراضی سجاد شهر سبزوار، رفع معضلات ثبتی مجتمعهای مسکونی ۵۱۲ و ۶۰۰ دستگاه مشهد از دیگر فعالیتهای این اداره بوده است.
صدور ۲۲ شناسه یکتا و آمادهسازی ۲۰۰ شناسه دیگر
مولویپور با اشاره به اهمیت اجرای ماده ۱۴ قانون الزام گفت: تاکنون ۲۲ شناسه یکتا صادر شده است و ۲۰۰ پرونده نیز آماده صدور شناسه یکتاست تا سند تقسیمنامه تحویلشان شود.
وی افزود: از ۸۷۰۰ سند دفترچهای دستگاههای دولتی در استان خراسان تنها ۵۷۰ مورد باقی مانده که تا پایان سال سند تکبرگ برای آنها صادر خواهد شد.