بمناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرماندهان نظامی و انتظامی با امام جمعه بوکان دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بمناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، فرمانده سپاه پاسداران شهرستان بوکان به همراه فرماندار، جانشین انتظامی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، با امام جمعه بوکان دیدار کردند.

این نشست که در فضای معنوی آغاز شد، با تبریک ایام دفاع مقدس به امام جمعه و بر پیوند ناگسستنی میان اقتدار نظامی و مدیریت شهری برای حفظ ثبات امنیت تأکید داشت.

در این دیدار، حاضران ضمن تجلیل از نقش پیشرو مراجع دینی در تبیین ارزش‌های دفاع مقدس، بر ضرورت هم‌افزایی میان نهاد‌های نظامی، انتظامی و ادارات اجرایی برای مقابله با چالش‌های کنونی تاکید کردند.

امام جمعه در پاسخ ، ضمن یادآوری اقتدار ملت در دوران جنگ، بر نقش حاکمیت و تداوم مسیر توسعه در سایه امنیت تأکید کرد.