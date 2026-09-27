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با آغاز عملیات اجرایی ۶۱ طرح با سرمایهگذاری ۸۵ هزار میلیارد تومان، مسیر توسعه تولید و اشتغال در استان اردبیل شتاب گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل در مراسم تجلیل از واحدهای برتر تولیدی و اقتصادی استان با اشاره به کسب رتبه سوم کشور از نظر حجم سرمایهگذاری در استان اردبیل گفت: افزایش سرمایهگذاری زمینه رشد تولید و اشتغال را فراهم میکند و آثار آن در سالهای آینده نمایان خواهد شد.
وی اظهار کرد: فعالان اقتصادی در خط مقدم نبرد اقتصادی قرار دارند و با توجه به شرایط تورمی، تأمین نقدینگی واحدها برای پایداری چرخه تولید با جدیت دنبال میشود.
استاندار اردبیل با تأکید بر ضرورت تأمین بهموقع ارز و ترخیص کالا افزود: در شرایط کنونی، دسترسی به ارز، تسریع در ترخیص مواد اولیه و تأمین نقدینگی باید متناسب با نیاز واحدهای تولیدی انجام شود تا روند فعالیت بنگاهها با وقفه مواجه نشود.
امامی یگانه با اشاره به بررسی مسائل تولیدکنندگان در نشستهای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، جلسات با فعالان اقتصادی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بیان کرد: در سطح ملی نیز سازوکارهایی برای حمایت از تولید و استفاده از ظرفیتهای مرزی استانها پیشبینی شده است.
وی از برگزاری همایش تأمین مالی بنگاههای اقتصادی با حضور بانکها در هفته آینده خبر داد و گفت: این همایش با هدف تقویت ارتباط واحدهای اقتصادی با شبکه بانکی کشور و جذب منابع مالی مورد نیاز تولیدکنندگان برگزار میشود.
امامی یگانه توسعه زیرساختهای تولید را از دیگر اولویتهای استان دانست و افزود: توسعه شبکه برق و گاز، ایجاد پست ثابت در شهرک صنعتی و اجرای طرحهای انرژی خورشیدی از جمله اقدامات در این حوزه است. همچنین بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان برای توسعه خطوط برق و گاز هزینه شده است.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح فرایندهای اداری تصریح کرد: حمایت از سرمایهگذاران و کاهش زمان انجام امور اداری باید در همه سطوح مدیریتی و اجرایی دنبال شود.
استاندار اردبیل پیگیری طرحهای اقتصادی در دست اجرا و تفاهمنامههای سرمایهگذاری منعقدشده در سفر رئیسجمهور و همایش سال گذشته سرمایهگذاری را ضروری دانست و اظهار کرد: تاکنون عملیات اجرایی ۶۱ طرح با مجموع سرمایهگذاری ۸۵ هزار میلیارد تومان از محل این تفاهمنامهها آغاز شده است.
وی با اشاره به کسب رتبه سوم کشور از نظر حجم سرمایهگذاری در استان اردبیل گفت: افزایش سرمایهگذاری زمینه رشد تولید و اشتغال را فراهم میکند و آثار آن در سالهای آینده نمایان خواهد شد.