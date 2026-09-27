بازداشت عامل توزیع مواد مخدر در محدوده شهر ری
فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری یک عامل فروش مواد مخدر در محدوده این شهرستان خبر داد و گفت: از متهم نیم کیلو مواد مخدر (ماری جوانا) و ۴۰ گرم مواد مخدر صنعتی شیشه کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
سرهنگ حسین مافی گفت: در پی مطالبات مردمی و دریافت اطلاعات مبنی بر اینکه فردی با هویت معلوم به فروش مواد مخدر در محدوده شهرری مبادرت کرده، موضوع بصورت ویژه در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: با انجام رصدهای اطلاعاتی و استفاده از شگردهای خاص پلیسی زمان و محل فعالیت خرده فروش مواد مخدر شناسایی و در همین ارتباط پس از انجام هماهنگیهای لازم به محل اعزام شدند و متهم را در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: در بازدید از مخفیگاه متهم نیم کیلو مواد مخدر (ماری جوانا) و ۴۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه و یک قبضه سلاح کلت کمری با ۱۰عدد تیر جنگی و ۳ قبصه سلاح سرد از نوع (قمه) کشف که به همراه متهم به مقر پلیس انتقال داده شد.
سرهنگ حسین مافی در پایان با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده و پایان تحقیقات تحویل مراجع قضائی شد افزود: از تمامی شهروندان در خواست میکنیم با هوشیاری و آگاهی کامل خود را از گرفتار شدن در دام شیطانی اعتیاد بیمه کنند و هرگونه مواردمشکوک را از طریق ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.