سرهنگ حسین مافی در پایان با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده و پایان تحقیقات تحویل مراجع قضائی شد افزود: از تمامی شهروندان در خواست می‌کنیم با هوشیاری و آگاهی کامل خود را از گرفتار شدن در دام شیطانی اعتیاد بیمه کنند و هرگونه مواردمشکوک را از طریق ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.