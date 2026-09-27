به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجت‌الاسلام مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، امروز در نشست خبری آغاز بیست‌ونهمین دوره ازدواج دانشجویی، با تاکید بر اهمیت راهبردی ازدواج در مقابله با بحران‌هایی نظیر کاهش جمعیت، خواستار ترویج فرهنگ ازدواج آگاهانه در محیط‌های دانشگاهی شد.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با اشاره به نقش اثرگذاری دانشگاهیان بر جامعه، افزود: «دانشگاه‌ها به دلیل برخورداری از جمعیت قابل‌توجه دانشجویان و اعضای هیئت علمی، بستری مناسب برای تبدیل ازدواج به یک هنجار اجتماعی هستند.»

وی در بخش مهمی از سخنان خود به تحلیل آماری پایداری خانواده‌ها پرداخت و گفت: «بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، میانگین نرخ طلاق در میان زوج‌های دانشجویی که در این طرح شرکت کرده‌اند، حدود ۵.۸ درصد است؛ این رقم نشان‌دهنده پایداری بسیار بالای این خانواده‌ها و پایین‌ترین نرخ طلاق در مقایسه با سایر گروه‌هاست.»

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با اشاره به جمعیت حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفری دانشجویان کشور، ازدواج را یکی از موضوعات مهم اجتماعی و جمعیتی دانست و بر ضرورت ترویج ازدواج آسان، آگاهانه و به‌هنگام در محیط‌های دانشگاهی تأکید کرد.

رستمی با اعلام زمان‌بندی برنامه‌ها افزود: «ثبت‌نام دانشجویان از امروز، ۵ مهرماه آغاز شده است. اعزام ۱۰ هزار زوج دانشجو به مشهد مقدس در قالب ۳۳ کاروان ۳۰۰ نفره، از دوم آبان‌ماه تا پایان بهمن‌ماه انجام خواهد شد.»

وی همچنین خاطرنشان کرد که این دوره علاوه بر برنامه‌های زیارتی، شامل کارگاه‌های آموزشی، نشست‌های حل تعارض و تکریم خانواده‌های شهدای دانشگاهی و زوج‌های الگوی فرزندآوری خواهد بود.