توسعه صنعت فرش دستباف با پیوند دانش و تجربه
تفاهمنامه همکاری صنف فرش دستباف تهران و دانشگاه استاد فرشچیان با هدف پیوند دانش و تجربه برای توسعه صنعت فرش دستباف امضا شد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما
، تفاهمنامه همکاری دوجانبه میان اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان فرش دستباف تهران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد استاد فرشچیان به امضا رسید.
این تفاهمنامه با هدف توسعه همکاریهای علمی و پژوهشی میان نهادهای صنفی و دانشگاهی و ایجاد همافزایی میان تجربه پیشکسوتان و دانش آکادمیک برای توسعه صنعت فرش دستباف منعقد شده است.
احیای نظام استاد-شاگردی یکی از مهمترین محورهای این همکاری است که زمینه انتقال گنجینه تجربیات استادکاران فرش دستباف به نسل جوان و دانشجویان را فراهم میکند.
بر اساس این همکاری، پیوند میان نسلهای مختلف این هنر اصیل تقویت خواهد شد و جریان انتقال دانش و تجربه میتواند به تداوم و توسعه هنر-صنعت فرش دستباف ایران کمک کند.
توسعه همکاریهای علمی و پژوهشی میان نهادهای صنفی و دانشگاهی، ضرورتی برای اعتلای هنر-صنعت فرش دستباف عنوان شده است.
امضای این تفاهمنامه میتواند آغازی برای اقدامات عملیاتی و ماندگار در مسیر آموزش، پژوهش و صیانت از هویت ملی فرش ایران باشد و با تقویت پیوند میان دانش و تجربه، زمینههای تازهای برای توسعه صنعت فرش دستباف فراهم کند.