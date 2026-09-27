تفاهم‌نامه همکاری صنف فرش دستباف تهران و دانشگاه استاد فرشچیان با هدف پیوند دانش و تجربه برای توسعه صنعت فرش دستباف امضا شد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما ، تفاهم‌نامه همکاری دوجانبه میان اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان فرش دستباف تهران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد استاد فرشچیان به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با هدف توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی میان نهاد‌های صنفی و دانشگاهی و ایجاد هم‌افزایی میان تجربه پیشکسوتان و دانش آکادمیک برای توسعه صنعت فرش دستباف منعقد شده است.

احیای نظام استاد-شاگردی یکی از مهم‌ترین محور‌های این همکاری است که زمینه انتقال گنجینه تجربیات استادکاران فرش دستباف به نسل جوان و دانشجویان را فراهم می‌کند.

بر اساس این همکاری، پیوند میان نسل‌های مختلف این هنر اصیل تقویت خواهد شد و جریان انتقال دانش و تجربه می‌تواند به تداوم و توسعه هنر-صنعت فرش دستباف ایران کمک کند.

توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی میان نهاد‌های صنفی و دانشگاهی، ضرورتی برای اعتلای هنر-صنعت فرش دستباف عنوان شده است.

امضای این تفاهم‌نامه می‌تواند آغازی برای اقدامات عملیاتی و ماندگار در مسیر آموزش، پژوهش و صیانت از هویت ملی فرش ایران باشد و با تقویت پیوند میان دانش و تجربه، زمینه‌های تازه‌ای برای توسعه صنعت فرش دستباف فراهم کند.