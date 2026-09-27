به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اورژانس کاشان گفت: صبح امروز در پی اعلام شهروندان مبنی بر تصادف بین خاور و خودروی تویوتا در محدوده آب شیرین محور قم -کاشان یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس ۱۱۵ امیرکبیر به همراه نیرو‌های امدادی هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند.

مهرداد فرزندی‌پور ادامه داد: در این حادثه چهار نفر مصدوم شدند که پس از حضور نیرو‌های عملیاتی، اقدامات اولیه درمانی و مراقبت‌های پیش‌بیمارستانی برای مصدومان انجام شد.

رئیس اورژانس کاشان گفت: مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی، به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست ضمن توجه به سرعت مطمئنه، به‌ویژه در محور‌های مواصلاتی، با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.