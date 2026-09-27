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رئیس اورژانس کاشان گفت: برخورد خاور و تویوتا امروز در محور قم -کاشان ۴ مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اورژانس کاشان گفت: صبح امروز در پی اعلام شهروندان مبنی بر تصادف بین خاور و خودروی تویوتا در محدوده آب شیرین محور قم -کاشان یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس ۱۱۵ امیرکبیر به همراه نیروهای امدادی هلالاحمر به محل حادثه اعزام شدند.
مهرداد فرزندیپور ادامه داد: در این حادثه چهار نفر مصدوم شدند که پس از حضور نیروهای عملیاتی، اقدامات اولیه درمانی و مراقبتهای پیشبیمارستانی برای مصدومان انجام شد.
رئیس اورژانس کاشان گفت: مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی، به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست ضمن توجه به سرعت مطمئنه، بهویژه در محورهای مواصلاتی، با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.