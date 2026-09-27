نگاهی به برنامه‌های رادیو و تلویزیون در خبر‌های رسانه

نگاهی به برنامه‌های رادیو و تلویزیون در خبر‌های رسانه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، در این مسابقه ۴۰ گروه از نوجوانان دختر و پسر از سراسر کشور در زمینه ساخت وشلیک موشک‌های آبی با هم رقابت می‌کنند.

سه ژاندارم ایرانی، شهریور سال ۱۳۲۰، برخلاف دستور مافوق، ۴۸ ساعت در برابر لشکر بیگانه تا آخرین نفس ایستادگی می‌کنند.

این موضوع «خسوف طولانی» است که هر روز ساعت‌های ۶:۳۰ و ۱۴ از رادیو نمایش پخش می‌شود.

مجموعه «سرقت» هر روز ساعت‌های ۱۱ و ۱۷ از شبکه چهار پخش می‌شود.

این مجموعه محصول ۲۰۲۶ داستان سرقت مبلغی هنگفت از یک شرکت سرمایه‌گذاری در لندن است.

شبکه پویا «پیک چابک سفارشی» را هر روز ساعت ۱۲:۴۵ دقیقه پخش می‌کند.

این مجموعه داستان زندگی چهار دوست است که عهده دار تحویل بسته‌هایی جادویی به همشهریان خود هستند.