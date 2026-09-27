رصد اطلاعاتی و عملیاتی ارتش جمهوراسلامی ایران تا عمق چهل کیلومتری مرز کشورهای همسایه
فرمانده قرارگاه شمال شرق نیروی زمینی ارتش گفت: علاوه بر مسیر مرزی، تا عمق چهل کیلومتری مرز کشورهای همسایه در رصد اطلاعاتی و عملیاتی ارتش جمهوراسلامی ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، امیر سرتیپ بهادر خاجوند، دیشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری از صدا و سیمای خراسان رضوی گفت: رصد مرزها با استفاده از سامانههای اپتیکی و دوربینهای الکترواپتیکی خانواده سداد و ابر سداد، پهپادهای شناسایی و رزمی و بالگردها به طور دقیق کنترل میشود.
وی تاکید کرد: اگر در آن سوی مرزها هم دشمن به خیال خام تجاوز بیفتد، این توانایی را داریم که او را در آن سوی مرزها از آمدن به این سو پشیمان و منهدم کنیم.
فرمانده قرارگاه شمال شرق نیروی زمینی ارتش گفت: نباید بگوییم دشمن حمله زمینی انجام نداد، بلکه باید بگوییم با حضور فیزیکی یگانها در تمامی مرزها، استقرار ده تیپ در سواحل مکران سیستان و بلوچستان، پوشش کامل مرزهای شرقی و غربی و شمال غرب و هرجایی که احتمال نفوذ و حمله زمینی باشد دشمن فهمید که نمیتواند عملیات زمینی انجام دهد.
امیر سرتیپ بهادر خاجه وند، افزود: با توجه به استقرار یگانهای جدید در شرق کشور و تجهیزات دوربردی که مستقر کردیم وضعیت یگانهای شرق کشور و مرزهای شرقی به مراتب قویتر از قبل از وقوع جنگ است و نیروهای مسلح امروز تا پای جان از کیان جمهوری اسلامی دفاع خواهند کرد و به پشتیبانی ملت همیشه در صحنه هیچ گاه سنگر دفاع را ترک نخواهند کرد و تا پیروزی نهایی دست از ماشه بر نخواهند کردکه انشاالله پیروزی نهایی نزدیک است.
فرمانده قرارگاه شمال شرق نیروی زمینی ارتش گفت: امروز مهمترین مولفهی توان رزم ما مردم هستند، حضور مردم باعث دلگرمی نیروهای مسلح است، زیرا حضور آنها باعث شد خیلی از معادلات دشمن برای ناآرامیهای داخلی خنثی شود ونیروهای مسلح با فراغ بال و خاطر آسوده در مرزها و پایگاههای مرزی خدمت کنند.
۵ مهرماه، سالگرد عملیات شکست حصر آبادان
امیر سرتیپ بهادر خاجوند، با تبریک سالگرد عملیات شکست حصر آبادان گفت: عملیات ثامن به فرمان امام راحل طرح ریزی و برای اجرا به لشکر ۷۷ پیروز خراسان ابلاغ شد و این لشکر با به کارگیری سه تیپ از تیپهای خودش و تیپ سی و هفت زرهی و چندگردان سپاه پاسداران در پنجم مهرماه با رمز (نصر من الله و فتح غریب) در مدت شش روز موفق به شکست حصر آبادان، آزاد سازی صد و پنجاه کیلومتر از اراضی متصرفی وانهدام صد دستگاه از ادوات زرهی دشمن شد.
وی افزود: لشکر هفتادو هفت پیروز خراسان در کل دفاع مقدس در منطقه عملیاتی حضور داشت و امروز هم برای اینکه گره گشای مشهد باشد با تدبیر سلسله مراتب، از داخل شهر به تپه سلام مستقر شده است.
امیر سرتیپ بهادر خواجه وند، افزود: قرارگاه شمال شرق مسئولیت هدایت و کنترل یگانهای نیروی زمینی در پنج استان سمنان، گلستان، خراسان شمالی، رضوی و جنوبی را برعهده دارد و مرکزیت آن در مشهد است.
فرمانده قرارگاه شمال شرق نیروی زمینی ارتش گفت: در بحث محرومیت زدایی، این قرارگاه در خراسان جنوبی در حال ساخت نود کیلومتر جاده و در سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی در حال آبرسانی به مناطق محروم هستیم.
ترخیص هرسرباز از نیروی زمینی ارتش، مشروط به آموختن یک مهارت
وی افزود: همچنین با افتتاح مرکز مهارت آموزی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سطح قرارگاه در یک ماه، سربازی از نیروی زمینی ارتش ترخیص نمیشود مگر اینکه یک مهارت را آموخته باشد.
امیر سرتیپ بهادر خاجوند، افزود: همه هفده مهارت که درمراکز فنی و حرفهای استان آموزش داده میشود در قرارگاه وجود دارد و سربازان پس ازآموزش یک مهارت ترخیص میشوند.