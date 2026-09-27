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هواشناسی درباره وزش تندبادها و برخاستن گردوغبار طی ساعاتی از بعد از ظهر امروز یکشنبه پنج مهر در جنوب غرب خوزستان هشدار سطح زرد صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی طی امروز یکشنبه پنجم مهر تا روز سهشنبه در مناطق شمال غربی، غربی، جنوب غربی و بخشهایی از مرکز سرعت وزش باد بصورت متوسط گاهی نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظهای خواهد بود، که با توجه به میزان وزش باد برخاستن گردوغبار محلی نیز طی ساعاتی از بعد از ظهرها در این مناطق دور از انتظار نیست.
همچنین جریانات مرطوب جنوبی تا روز سه شنبه سبب افزایش رطوبت و شرجی و وقوع پدید مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی درسواحل و مناطق جنوبی، جنوب شرقی و تا حدودی مرکزی استان خواهد شد. تا روز پنجشنبه کاهش ۴ تا ۶ درجهای در دمای بیشینه پیش بینی میشود.
در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۷.۶ و ایذه با دمای ۱۹.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۴ و کمینه دمای ۲۴.۳ درجه سانتیگراد رسیده است.