همزمان با دویست‌ودهمین شب از اجتماعات مردم سنندج و در آستانه دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، حاضران با گرامیداشت یاد و نام دبیرکل فقید حزب‌الله لبنان، بر تداوم راه مقاومت و ایستادگی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، دو سال از شهادت سید حسن نصرالله، دبیرکل فقید حزب‌الله لبنان، می‌گذرد؛ رهبری که طی چهار دهه فعالیت، با الهام از گفتمان انقلاب اسلامی، نقش مؤثری در تقویت جریان مقاومت در لبنان ایفا کرد.

دویست‌ودهمین شب از اجتماعات مردم سنندج نیز با گرامیداشت یاد شهدای مقاومت و تأکید بر تداوم این مسیر برگزار شد.

حاضران در این اجتماع با تأکید بر اینکه شهادت رهبران مقاومت پایان راه نیست، اعلام کردند که مسیر مقاومت همچنان ادامه خواهد داشت و آرمان‌های شهدای این جبهه زنده خواهد ماند.

در این اجتماع همچنین بر اهمیت مسئله فلسطین و حمایت از مردم این سرزمین تأکید شد؛ مسئله‌ای که طی سال‌های اخیر از سطح یک موضوع منطقه‌ای فراتر رفته و به یکی از محور‌های مهم افکار عمومی در جهان تبدیل شده است.

مردم سنندج با حضور در این اجتماع، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سید حسن نصرالله و دیگر شهدای مقاومت، بر ادامه حمایت از آرمان فلسطین و ایستادگی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی تأکید کردند.