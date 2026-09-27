مدیرکل هواشناسی گیلان از آسمان نیمه ابری استان، وزش باد و بارش‌های پراکنده باران تا سه شنبه در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: آسمان گیلان تا روز سه شنبه نیمه ابری، گاهی همراه با افزایش ابر، وزش باد و مه آلود پیش بینی شده است.

وی از بارش پراکنده باران در برخی مناطق گیلان در این مدت خبر داد و افزود: دریای خزر امروز با ارتفاع موج ۲۰ تا ۶۰ سانتی متر برای فعالیت‌های دریانوردی در برخی ساعات نامناسب و فردا با ارتفاع موج ۱۰ تا ۵۰ سانتی متر، مناسب است.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه گرم‌ترین منطقه استان در شبانه روز گذشته لنگرود با ۳۰ درجه دما و خنک‌ترین منطقه، اسب وونی تالش با ۱۰ درجه دما ثبت شد، گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۲۶ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۷۰ درصد است.