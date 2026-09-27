همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و در راستای حمایت از خانواده‌های زندانیان و کاهش بخشی از دغدغه‌های معیشتی و تحصیلی آنها، انجمن حمایت زندانیان یزد برنامه‌های حمایتی خود را با جدیت دنبال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در همین راستا جلسه هیئت‌مدیره انجمن حمایت زندانیان یزد با حضور دادستان عمومی و انقلاب یزد و رئیس هیئت‌مدیره انجمن، دکتر حسن‌پور برگزار شد و در این نشست، موضوعات مرتبط با برنامه‌های حمایتی و نحوه ارائه خدمات به خانواده‌های تحت پوشش انجمن مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان یزد، با اشاره به برنامه‌های حمایتی انجمن همزمان با آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: با هدف حمایت از دانش‌آموزان خانواده‌های تحت پوشش، تعداد ۱۵۰۰ عدد کیف و لوازم‌التحریر مدرسه تهیه و میان فرزندان خانواده‌های مددجویان انجمن توزیع شد.

کریمی افزود: این اقدام در راستای حمایت از ادامه تحصیل فرزندان خانواده‌های زندانیان و کمک به تأمین بخشی از نیاز‌های آموزشی آنان انجام شده است؛ چرا که تأمین لوازم‌التحریر و اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان، به‌ویژه در شرایط اقتصادی امروز، از جمله دغدغه‌های خانواده‌های تحت حمایت انجمن به شمار می‌رود.

انجمن حمایت زندانیان یزد در کنار ارائه حمایت‌های معیشتی، درمانی، آموزشی و اجتماعی به خانواده‌های تحت پوشش، تلاش می‌کند با اجرای برنامه‌های حمایتی و جلب مشارکت خیران و نیکوکاران، زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت بنیان خانواده‌های زندانیان را فراهم کند.

در همین راستا، انجمن حمایت زندانیان یزد از همراهی و همکاری خیرین، نیکوکاران و مجموعه‌های مختلفی که در مسیر حمایت از خانواده‌های زندانیان و فرزندان آنان مشارکت دارند، قدردانی می‌کند و تداوم این همراهی را عاملی مؤثر در حمایت از خانواده‌های نیازمند و ارتقای فرصت‌های آموزشی فرزندان آنان می‌داند.