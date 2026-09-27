به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مهدی صمیمیان فرماندار سمنان، در جریان این طرح با اشاره به فعالیت حدود ۸۵۰ واحد صنفی در حوزه پوشاک در شهرستان سمنان گفت : در قالب شنبه‌های نظارتی، واحد‌های صنفی پوشاک مورد رصد و بازرسی قرار گرفتند و نظارت مستمر بر بازار از سوی دستگاه‌های نظارتی ادامه خواهد داشت.

وی با قدردانی از کسبه منصف و قانونمند، بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات صنفی و همکاری فعالان بازار با دستگاه‌های نظارتی تأکید کرد.

حمیدرضا طحان، معاون بازرسی و نظارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در این بازدید گفت: تذکرات و توصیه‌های لازم برای رعایت موارد قانونی به اتحادیه صنفی ارائه شد و روند نظارت بر عملکرد واحد‌های صنفی ادامه دارد.

محمود خان‌بیکی، مسئول گشت نظارتی اداره‌کل صمت استان سمنان، نیز عدم ارائه فاکتور از سوی برخی فروشندگان را از مهم‌ترین موارد مطرح‌شده در جریان بازرسی‌ها عنوان کرد و گفت: برای موارد تخلف، پرونده‌های لازم تشکیل و جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

حسین نظری، رئیس گشت‌های مشترک نظارتی استان سمنان، از اجرای طرح‌های تشویقی برای حمایت از کسبه منصف و قانونمند خبر داد و بر تداوم نظارت‌ها و تقویت همکاری میان دستگاه‌های نظارتی و فعالان صنفی تأکید کرد.

طرح شنبه‌های نظارتی با هدف رصد مستمر بازار، بررسی رعایت قوانین صنفی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در استان سمنان در حال اجراست.