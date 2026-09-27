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مشاور رئیس سازمان غذا و دارو در امور پیگیریهای ویژه، با تشریح مأموریت این حوزه، بر ضرورت پیگیری منسجم مسائل اولویتدار، افزایش شفافیت در روند پیگیری و رساندن تصمیمات به مرحله اجرا تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد عاقل، مشاور رئیس سازمان غذا و دارو در امور پیگیریهای ویژه، گفت: در سازمان غذا و دارو موضوعات مختلفی به صورت همزمان در حوزههای دارو، شیرخشک، مکملها، تجهیزات و ملزومات پزشکی، مواد اولیه، آزمایشگاه مرجع و سایر فرآوردههای سلامتمحور دنبال میشود و بخشی از این مسائل علاوه بر پیگیری تخصصی، به هماهنگی میان چند بخش یا دستگاه نیاز دارد.
وی افزود: امور پیگیریهای ویژه با هدف دنبال کردن مسائل دارای اولویت شکل گرفته است تا موضوعات صرفاً در مرحله طرح و تصمیمگیری باقی نمانند و روند اجرای آنها نیز تا رسیدن به نتیجه دنبال شود. در این فرایند، شفافیت در وضعیت هر موضوع، مشخص بودن مسئول پیگیری و اطلاع از موانع موجود اهمیت دارد.
عاقل تأکید کرد: پیگیری ویژه قرار نیست جایگزین واحدهای تخصصی سازمان شود. هر بخش مسئولیت تخصصی خود را دارد، اما در مواردی که یک موضوع اهمیت بیشتری پیدا میکند، زمان در حل آن مؤثر است یا چند بخش درگیر هستند، لازم است روند کار به صورت منسجم دنبال شود تا موضوع در فرایندهای اداری متوقف نماند.
مشاور رئیس سازمان غذا و دارو در امور پیگیریهای ویژه، نتیجهمحوری را یکی از اصول اصلی این حوزه دانست و گفت: پیگیری نباید صرفاً به مکاتبه، برگزاری جلسه یا دریافت گزارش محدود شود. باید مشخص باشد مسئله چیست، چه اقدامی برای حل آن لازم است، مسئول هر اقدام کدام بخش است و موضوع در چه بازهای باید به نتیجه برسد. این شفافیت کمک میکند وضعیت هر موضوع به صورت دقیق مشخص باشد و روند کار قابل ارزیابی باشد.
وی درباره اهمیت این رویکرد در حوزه تأمین دارو اظهار کرد: تأمین دارو به یک مرحله محدود نمیشود و مجموعهای از فرایندها از تأمین مواد اولیه و تولید، تا واردات، تأمین ارز، ترخیص و توزیع را دربرمیگیرد؛ بنابراین در موضوعات اولویتدار باید مسئله در طول زنجیره بررسی شود و اگر مانعی در یکی از حلقهها وجود دارد، برای رفع آن با بخشهای مرتبط هماهنگی صورت گیرد.
عاقل ادامه داد: این رویکرد تنها به حوزه دارو محدود نیست و در موضوعاتی مانند تأمین شیرخشک و مکملها، تجهیزات و ملزومات پزشکی و همچنین مسائل مرتبط با آزمایشگاه مرجع نیز کاربرد دارد. هر یک از این حوزهها فرایندها و ملاحظات تخصصی خود را دارند، اما زمانی که یک موضوع نیازمند هماهنگی میان چند بخش باشد یا تأخیر در تصمیمگیری بر روند تأمین و ارائه خدمات اثر بگذارد، پیگیری ویژه میتواند به تسریع روند حل مسئله کمک کند.
وی با اشاره به ضرورت کاهش فاصله میان تصمیم و اجرا گفت: تصمیم زمانی ارزش دارد که به مرحله اجرا برسد. به همین دلیل پس از اتخاذ تصمیم، باید مسیر اجرای آن نیز مشخص باشد و اقدامات بعدی تا رفع موانع و تحقق نتیجه دنبال شود. در این مسیر، شفافیت در روند کار و مشخص بودن مسئولیتها به جلوگیری از توقف موضوعات کمک میکند.
مشاور رئیس سازمان غذا و دارو در امور پیگیریهای ویژه خاطرنشان کرد: همه مسائل سازمان در زمره موضوعات ویژه قرار نمیگیرند و اگر همه موضوعات به عنوان مسئله ویژه تعریف شوند، مفهوم اولویت از بین میرود. موضوعات باید بر اساس میزان اهمیت، فوریت، آثار آنها بر سلامت مردم و میزان پیچیدگی فرایند تصمیمگیری و اجرا اولویتبندی شوند.
عاقل گفت: هدف این است که مسائل اولویتدار، مسیر مشخص و مسئول مشخص داشته باشند و در صورت وجود مانع، آن مانع به موقع شناسایی و برای حل بهموقع مسئله اقدام شود. در نهایت، معیار موفقیت این فرایند تعداد جلسات یا مکاتبات نیست؛ بلکه حل بهموقع مسائل و رساندن تصمیمات به مرحله اجراست.