محمدامین تیموری و محمدرضا محمدی، دو تکواندوکار آینده‌دار اهل استان قم، موفق شدند در مسابقات بین‌المللی جام دوستی ترکیه مدال‌های طلای این رقابت‌ها را از آن خود کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدامین تیموری و محمدرضا محمدی، شاگردان سعید جشنی‌لو، در جریان برگزاری تورنمنت بین‌المللی جام دوستی در کشور ترکیه، با نمایش عملکردی خیره‌کننده موفق به کسب دو مدال طلا شدند.

این رقابت‌های بین‌المللی به میزبانی شهر ارزروم ترکیه و با حضور تیم‌های قدرتمندی از کشور‌های ایران، ترکیه، آذربایجان، ازبکستان و گرجستان برگزار شد.

درخشش این دو نونهال تکواندوکار قمی در چنین سطح رقابتی و در حضور تیم‌های متنوع اروپایی و آسیایی، نشان از استعداد بالای ورزشکاران جوان استان قم و مربیگری موفق در این رشته دارد.