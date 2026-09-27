معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با تأکید بر آمادگی پیش‌دستانه برای فصل سرد گفت: تأمین سوخت جایگزین، هماهنگی با بخش‌های کشاورزی و صنعت، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی و فرهنگ‌سازی برای مشترکین، در کنار صرفه‌جویی هم‌زمان در مصرف گاز و برق، از محورهای مهم مدیریت انرژی استان است.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، هشتمین جلسه کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان فارس ریاست محمود رضایی کوچی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس،برگزار شد.

رضایی کوچی تأمین سوخت جایگزین را یکی از پیش‌نیازهای تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و مدیریت مطمئن انرژی در فصل سرد دانست و گفت: برنامه‌ریزی برای تأمین سوخت باید پیش از رسیدن به دوره اوج مصرف انجام شود تا صنایع و بخش‌های مختلف بتوانند با آمادگی بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

او با تأکید بر توجه به محدودیت‌ها و نیازهای مناطق مختلف استان افزود: برنامه‌ریزی انرژی باید متناسب با شرایط هر منطقه پیش برود و رفع موانع دسترسی به انرژی و پیگیری نیازهای مناطق کمتر برخوردار، با همکاری دستگاه‌های مسئول دنبال شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس، برگزاری جلسات مشترک با بخش‌های کشاورزی و صنعت را برای شناسایی نیازها و هماهنگی در تأمین سوخت ضروری دانست و گفت: گفت‌وگوی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های گاز و برق و نمایندگان بخش‌های تولیدی کمک می‌کند ظرفیت‌ها و نیازها به‌موقع شناسایی و برای روزهای سرد برنامه‌ریزی شود.

وی تعیین تکلیف بدهی صنایع را نیز بخشی از پشتیبانی از تولید برشمرد و بر پیگیری این موضوع با مشارکت دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد تا صنایع بتوانند با اطمینان بیشتری برای تأمین انرژی و تداوم فعالیت خود برنامه‌ریزی کنند.

رضایی کوچی با اشاره به ظرفیت صرفه‌جویی در باغ‌شهرها گفت: مدیریت مصرف در این محدوده‌ها باید هم‌زمان مصرف گاز و برق را دربر بگیرد و با برنامه‌ریزی مناسب، از افزایش بار بر یک شبکه در پی کاهش مصرف در شبکه دیگر جلوگیری شود.

او همراهی مشترکین را بخش مهمی از مدیریت انرژی دانست و افزود: اطلاع‌رسانی روشن و مستمر درباره روش‌های ساده صرفه‌جویی، زمان‌های اوج مصرف و آثار آن بر پایداری شبکه، می‌تواند مشارکت مردم را افزایش دهد و به عبور بهتر استان از فصل سرد کمک کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با تأکید بر ضرورت بررسی اثر کاهش مصرف گاز بر میزان مصرف برق گفت: صرفه‌جویی زمانی اثربخش است که به کاهش واقعی مصرف انرژی منجر شود، نه اینکه مصرف از گاز به برق منتقل شود. بنابراین، آثار هر برنامه مدیریت مصرف باید بر هر دو شبکه بررسی شود تا پایداری تأمین انرژی برای مردم و فعالیت‌های اقتصادی حفظ شود.

رضایی کوچی با اشاره به مهاجرپذیری استان و جایگاه فارس در مصرف بنزین کشور، مدیریت تقاضا و برنامه‌ریزی برای تأمین پایدار سوخت را ضروری دانست. او همچنین افزایش ظرفیت مخازن ذخیره‌سازی را از اقدام‌های مؤثر برای تقویت آمادگی استان در دوره‌های اوج مصرف عنوان کرد.

رضایی کوچی با تأکید بر اینکه مدیریت انرژی نیازمند نگاه هماهنگ و فنی است، گفت: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌ریزی پیش‌دستانه و مشارکت مردم می‌توان زمینه تأمین پایدار انرژی، پشتیبانی از تولید و عبور مطمئن استان از فصل سرد را فراهم کرد.