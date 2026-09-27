مدیرعامل گروه بهداشت و درمان بسیج گفت: اگر زوجی توان مالی نداشته باشد و در دهک‌های یک تا پنج قرار داشته باشد، با استفاده از راهبرد مردمی‌سازی، خدمات مورد نیاز رایگان است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،محمدعیسی مالمیر گفت:برخی مراکز درمان ناباروری به دلیل کمبود تجهیزات یا نیروی انسانی، ظرفیت لازم را نداشتند و حتی در برخی استان‌ها با وجود برخورداری از نیروی تخصصی، ضریب اشغال مراکز گاهی کمتر از 10 درصد بود؛ اما با معرفی زوج‌های نابارور به این مراکز، توانستیم ضریب اشغال آنها را به حدود 50 درصد برسانیم.

وی با اشاره به شبکه بیمه‌ای طرح «رویش امید» بیان کرد: با استفاده از گفت‌وگو و اقناع شرکت‌های بیمه، شبکه مناسبی در حوزه بیمه‌های تکمیلی و بازرگانی ایجاد شد و در حوزه بیمه‌های پایه نیز اقدامات مناسبی انجام گرفته است.

مدیرعامل گروه بهداشت و درمان بسیج با اشاره به میزان خدمات ارائه‌شده در طرح ملی «رویش امید» اظهار داشت: از سال 1404 و با شناسایی 105 هزار زوج نابارور، فعالیت این طرح آغاز شد و امیدواریم امسال این تعداد را دو برابر کنیم.

مالمیر ادامه داد: تاکنون به بیش از 40 هزار زوج خدمات درمانی ارائه شده و به همین میزان نیز خدمات مشاوره‌ای ارائه شده است و سایر افراد نیز در حال بررسی و سنجش هستند تا بتوانند به مراکز درمان ناباروری مراجعه کنند.

مدیرعامل گروه بهداشت و درمان بسیج درباره رایگان بودن خدمات این طرح گفت: اگر زوجی توان مالی نداشته باشد و در دهک‌های یک تا پنج قرار داشته باشد، با استفاده از راهبرد مردمی‌سازی، خدمات مورد نیاز او به‌صورت کاملاً رایگان ارائه خواهد شد.