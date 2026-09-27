شهردار دزفول با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۱۶ فراخوان سرمایه‌گذاری در این شهر صادر شده است، گفت: یک هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری از ابتدای امسال تاکنون توسط شهرداری دزفول جذب شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی قلطاغ‌ساز با بیان اینکه افزایش درآمدهای پایدار و بسترسازی برای ورود سرمایه گذاران به دزفول به عنوان اولویت در دستور کار قرار دارد، بیان کرد: دزفول دارای ظرفیت‌های متنوع و یکی از شهرهای صاحب نام در کشور است که سرمایه‌گذاران مختلف برای ورود به این شهر علاقه‌مند هستند.

وی با تاکید بر تلاش برای فراهم‌سازی بسترهای ورود سرمایه‌گذاران به دزفول افزود: ۱۶ فراخوان سرمایه‌گذاری در ماه‌های اخیر صادر شده که ۶ قرارداد تکمیل و هشت قرارداد در حال طی کردن مرحل اداری است.

شهردار دزفول گفت: سه طرح سرمایه‌گذاری تاکنون تکمیل و بهره‌برداری شده و ۱۰ طرح دیگر نیز در حال سرمایه‌گذاری و روند عملیات اجرایی است.

وی با بیان اینکه ۲۷ طرح جدید برای جذب سرمایه‌گذار در دزفول تعریف و طراحی شده است، افزود: ۱۰ مجوز طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری توسط این شهرداری صادر شده و پیشنهاد جدید سرمایه‌گذاری در دست بررسی است.

قلطاغ ساز، ورود سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی را عامل تعیین کننده در سرعت بخشی به توسعه دزفول دانست و اظهارکرد: دزفول با ظرفیت‌های فراوان مذهبی، شهری، فرهنگی، طبیعی و تاریخی، آماده جذب گردشگران در بخش‌های مختلف است.

وی با اشاره به اقدام‌های انجام شده در بافت تاریخی و سکونتگاه‌های غیررسمی دزفول گفت: مطالعه سطح یک بافت تاریخی و سکونتگاه‌های غیررسمی دزفول تکمیل و مطالعه سطح ۲ آغاز شده است.

شهردار دزفول با بیان اینکه طرح ویژه بافت در مرحله انجام مطالعه میدانی است، افزود: طرح‌های متعدد از جمله ایجاد ایستگاه آتش‌نشانی، بهبود طاق نماها و همچنین احداث سرای محله و کافه کتاب کودک به سازمان بازآفرینی شهری کشور پیشنهاد شده است که درصورت تخصیص اعتبار ملی، این طرح‌ها به سرعت عملیاتی می‌شوند.