سرپرست دفتر حقوقی سازمان غذا و دارو گفت: عرضه و فروش فرآورده‌های سلامت خارج از شبکه مجاز، علاوه بر ایجاد ابهام در اصالت فرآورده و شرایط نگهداری آن، می‌تواند برای عرضه‌کنندگان واجد مسئولیت قانونی باشد و از منظر حقوقی قابل پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرشته خوشخو سرپرست دفتر حقوقی سازمان غذا و دارو اظهار کرد: در مورد فرآورده‌هایی مانند واکسن، صرف وجود یک محصول با بسته‌بندی و مشخصات ظاهری قابل شناسایی، برای عرضه قانونی آن کافی نیست؛ بلکه فرآیند تأمین، توزیع، نگهداری و عرضه باید در چارچوب ضوابط و مجاری مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح انجام شود.

وی افزود: عرضه واکسن در صفحات فضای مجازی، مطب‌ها یا سایر محل‌هایی که مجوز لازم برای عرضه این فرآورده را ندارند، از منظر حقوقی صرفاً یک موضوع تجاری محسوب نمی‌شود؛ زیرا فرآورده‌های سلامت تابع مقررات اختصاصی هستند و عرضه آنها خارج از چارچوب مقرر می‌تواند موجب مسئولیت قانونی اشخاص دخیل در تأمین، نگهداری، توزیع یا فروش شود.

خوشخو ادامه داد: یکی از الزامات مهم در خصوص واکسن، رعایت شرایط نگهداری و زنجیره سرد است. زمانی که فرآورده خارج از شبکه رسمی عرضه می‌شود، امکان احراز مستند شرایط حمل و نگهداری آن برای مصرف‌کننده وجود ندارد و همین موضوع می‌تواند سلامت و کیفیت فرآورده را با ابهام مواجه کند.

سرپرست دفتر حقوقی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: حتی در مواردی که اصالت ظاهری یک فرآورده مورد تردید نباشد، نحوه تأمین، حمل و نگهداری آن نیز باید مطابق الزامات قانونی باشد. بنابراین نمی‌توان صرفاً با استناد به اصل بودن یک فرآورده، عرضه آن را در هر محل و از هر مسیر قانونی تلقی کرد.

وی با اشاره به عرضه واکسن آنفلوانزا با قیمت‌های بالا در برخی صفحات فضای مجازی و مطب‌ها اظهار کرد: دریافت وجه و انجام معامله، به خودی خود برای عرضه‌کننده حق قانونی ایجاد نمی‌کند و در مورد فرآورده‌های سلامت، رعایت مقررات ناظر بر مجوز، نحوه عرضه و شرایط نگهداری الزامی است. ادعای دسترسی به واکسن یا فروش آن خارج از شبکه رسمی، نمی‌تواند جایگزین مجوز و الزامات قانونی شود.

خوشخو افزود: از منظر حقوق مصرف‌کننده نیز فرد باید بتواند درباره اصالت، منشأ تأمین، شرایط نگهداری و مجاز بودن عرضه فرآورده اطمینان حاصل کند. عرضه خارج از شبکه رسمی می‌تواند این امکان را از مصرف‌کننده سلب یا دست‌کم احراز این موارد را برای او دشوار کند.

وی تأکید کرد: در صورت احراز عرضه یا توزیع غیرمجاز، موضوع حسب مورد از طریق مراجع ذی‌صلاح و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط پیگیری خواهد شد و مسئولیت اشخاص نیز بر اساس نقش و اقدام آنها در فرآیند عرضه و توزیع مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سرپرست دفتر حقوقی سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: شهروندان نیز برای حفظ حقوق و سلامت خود باید واکسن آنفلوانزا را پس از اعلام رسمی آغاز عرضه، صرفاً از مراکز و مسیرهای مجاز تهیه کنند و از خرید فرآورده‌هایی که خارج از شبکه رسمی و از طریق صفحات فضای مجازی یا مراکز فاقد مجوز عرضه می‌شوند، خودداری کنند.