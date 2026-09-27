تأکید استاندار لرستان بر تقویت مشارکت مردمی در پشتیبانی از عتبات عالیات
استاندار لرستان با تأکید بر ضرورت معرفی ظرفیتها و فعالیت های ستاد عتبات عالیات به مردم گفت:مشارکت مردمی در پشتیبانی از عتبات عالیات تقویت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛سید سعید شاهرخی در نشست با اعضای ستاد عتبات عالیات لرستان گفت: ستاد عتبات عالیات ظرفیتی مهم برای پیوند و ارتباط مردم با ارزشهای دینی و ائمه معصومین(ع) است
استاندار لرستان افزود: آگاهی و شناخت هر چه بیشتر مردم از فعالیت های ستاد عتبات عالیات میتواند زمینه ی مشارکت آنان را فراهم کند و باید از این ظرفیت برای تقویت فعالیتهای ستاد عتبات عالیات استفاده شود.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت رسانهها و ابزارهای تبلیغاتی برای معرفی فعالیتهای ستاد عتبات عالیات گفت:اطلاعرسانی مناسب میتواند ظرفیت مشارکت و همراهی مردمی را در حمایت از برنامهها و فعالیتهای این ستاد افزایش دهد.
شاهرخی بیان کرد:فرمانداریهای ۱۲ گانه استان باید مسائل مرتبط با ستاد عتبات عالیات را در شهرستانها پیگیری و زمینه ی همراهی دستگاههای اجرایی با این مجموعه را فراهم کنند.
وی با اشاره به ضرورت هماهنگی دستگاههای اجرایی در استان افزود: استانداری، دفتر نماینده ولیفقیه در استان و سپاه لرستان باید در چارچوب وظایف خود برای پیگیری مسائل و رفع نیازهای ستاد عتبات عالیات همکاری کنند.
استاندار لرستان با قدردانی از فعالیت اعضای ستاد عتبات عالیات استان گفت: تقویت ارتباط میان مردم و این مجموعه میتواند زمینه ی استمرار مشارکت عمومی و پشتیبانی از فعالیتهای مرتبط با عتبات عالیات را فراهم کند.