استاندار لرستان با تأکید بر ضرورت معرفی ظرفیت‌ها و فعالیت های ستاد عتبات عالیات به مردم گفت:مشارکت مردمی در پشتیبانی از عتبات عالیات تقویت شود.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سید سعید شاهرخی در نشست با اعضای ستاد عتبات عالیات لرستان گفت: ستاد عتبات عالیات ظرفیتی مهم برای پیوند و ارتباط مردم با ارزش‌های دینی و ائمه معصومین(ع) است

استاندار لرستان افزود: آگاهی و شناخت هر چه بیشتر مردم از فعالیت های ستاد عتبات عالیات می‌تواند زمینه ی مشارکت آنان را فراهم کند و باید از این ظرفیت برای تقویت فعالیت‌های ستاد عتبات عالیات استفاده شود.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و ابزارهای تبلیغاتی برای معرفی فعالیت‌های ستاد عتبات عالیات گفت:اطلاع‌رسانی مناسب می‌تواند ظرفیت مشارکت و همراهی مردمی را در حمایت از برنامه‌ها و فعالیت‌های این ستاد افزایش دهد.

شاهرخی بیان کرد:فرمانداری‌های ۱۲ گانه استان باید مسائل مرتبط با ستاد عتبات عالیات را در شهرستان‌ها پیگیری و زمینه ی همراهی دستگاه‌های اجرایی با این مجموعه را فراهم کنند.





وی با اشاره به ضرورت هماهنگی دستگاههای اجرایی در استان افزود: استانداری، دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان و سپاه لرستان باید در چارچوب وظایف خود برای پیگیری مسائل و رفع نیازهای ستاد عتبات عالیات همکاری کنند.

استاندار لرستان با قدردانی از فعالیت اعضای ستاد عتبات عالیات استان گفت: تقویت ارتباط میان مردم و این مجموعه می‌تواند زمینه ی استمرار مشارکت عمومی و پشتیبانی از فعالیت‌های مرتبط با عتبات عالیات را فراهم کند.