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پنجمین دوره لیگ ملتهای اروپا ۲۷ - ۲۰۲۶ با برتری قهرمان جام جهانی مقابل انگلیس پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره ۵۴ تیم حضور دارند. نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
** دسته اول: (تیمهای اول و دوم به دور یک چهارم نهایی صعود میکنند.)
* گروه یک:
- تیمهای بلژیک و فرانسه با ۳ امتیاز اول و دوم و تیمهای ترکیه و ایتالیا بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.
* گروه دو:
- یک شنبه ۵ مهر:
صربستان - هلند در بلگراد
آلمان - یونان در آگزبورگ
- تیم یونان با ۳ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیمهای آلمان و هلند با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم یونان بدون امتیاز چهارم است.
* گروه سه:
چک ۱ - ۲ کرواسی (گلهای کرواسی: لوکا مودریچ در دقیقه ۴۷ و مارکو پاشالیچ ۷۷) در پراگ
اسپانیا ۳ - ۲ انگلیس در لندن
- برای اسپانیا لمین یامال در دقیقه ۲، آلکس بائنیا ۶۰ و میکل اوریاسابال ۷۴ گلزنی کردند و گلهای تیم انگلیس را آنتونی گوردون در دقیقه ۳۶ و هری کین ۴۰ وارد دروازه حریف کردند.
- تیمهای اسپانیا و کرواسی با ۳ امتیاز اول و دوم و تیمهای انگلیس و چک بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.
* گروه چهار:
- یک شنبه ۵ مهر:
دانمارک - ولز در کپنهاگ
نروژ - پرتغال در اسلو
- تیمهای نروژ و پرتغال با ۳ امتیاز اول و دوم و تیمهای دانمارک و ولز بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.
** دسته دوم: (تیمهای نخست به دسته اول و تیمهای دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت و تیمهای چهارم به دسته سوم سقوط میکنند.)
* گروه یک:
اسلوونی ۰ - ۰ اسکاتلند در لیوبلیانا
مقدونیه شمالی ۰ - ۳ سوئیس در اسکوپیه
- تیم سوئیس با ۳ امتیاز صدرنشین شد و تیمهای اسکاتلند و اسلوونی با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم مقدونیه شمالی بدون امتیاز چهارم است.
* گروه دو:
- تیمهای اوکراین و ایرلندشمالی با ۳ امتیاز اول و دوم و تیمهای مجارستان و گرجستان بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.
* گروه سه:
- یک شنبه ۵ مهر:
اتریش - کوزوو در وین
- تیمهای اتریش و کوزوو با ۳ امتیاز اول و دوم هستند.
* گروه چهار:
- تیم سوئد با ۳ امتیاز صدرنشین شد و تیمهای لهستان و بوسنی و هرزگوین با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم رومانی بدون امتیاز چهارم است.
** دسته سوم: (تیمهای نخست به دسته اول و تیمهای دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت.)
* گروه یک:
سن مارینو ۰ - ۷ فنلاند در سرواله
آلبانی ۲ - ۰ بلاروس در تیرانا
* گروه دو:
- تیمهای ارمنستان و مونته نگرو با ۳ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای قبرس و لتونی بدون امتیاز در ردههای سوم و چهارم جای گرفتند.
* گروه سه:
جزایر فارو ۱ - ۱ قزاقستان در تورشاون
اسلواکی ۲ - ۰ مولداوی در پرشوف
* گروه چهار:
بلغارستان ۱ - ۲ لوکزامبورگ در پلوفدیف
ایسلند ۱ - ۱ استونی در ریکیاویک
** دسته چهار: (هر ۶ تیم به دسته سوم صعود میکنند.)
* گروه یک:
- یک شنبه ۵ مهر:
جبل الطارق - آندورا در جبل الطارق
- تیم مالت استراحت میکند.
- تیمهای مالت با ۳ و آندورا بدون امتیاز اول و دوم هستند.
* گروه دو:
- یک شنبه ۵ مهر:
لیتوانی - جمهوری آذربایجان در کوناس
- تیم لیختن اشتاین استراحت میکند.
- تیمهای لیتوانی با ۳ و لیختن اشتاین بدون امتیاز اول و دوم هستند.
- در دوره قبل (۲۵ – ۲۰۲۴) تیمهای پرتغال، اسپانیا و فرانسه اول تا سوم شدند.
- در تاریخ لیگ ملتهای اروپا، تیم پرتغال با ۲ قهرمانی رکورد دار است و تیمهای اسپانیا با یک قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی در رده دوم و فرانسه با یک قهرمانی و یک سومی در رده سوم جای گرفتند.