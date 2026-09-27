به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره ۵۴ تیم حضور دارند. نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

** دسته اول: (تیم‌های اول و دوم به دور یک چهارم نهایی صعود می‌کنند.)

* گروه یک:

- تیم‌های بلژیک و فرانسه با ۳ امتیاز اول و دوم و تیم‌های ترکیه و ایتالیا بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه دو:

- یک شنبه ۵ مهر:

صربستان - هلند در بلگراد

آلمان - یونان در آگزبورگ

- تیم یونان با ۳ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیم‌های آلمان و هلند با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم یونان بدون امتیاز چهارم است.

* گروه سه:

چک ۱ - ۲ کرواسی (گل‌های کرواسی: لوکا مودریچ در دقیقه ۴۷ و مارکو پاشالیچ ۷۷) در پراگ

اسپانیا ۳ - ۲ انگلیس در لندن

- برای اسپانیا لمین یامال در دقیقه ۲، آلکس بائنیا ۶۰ و میکل اوریاسابال ۷۴ گلزنی کردند و گل‌های تیم انگلیس را آنتونی گوردون در دقیقه ۳۶ و هری کین ۴۰ وارد دروازه حریف کردند.

- تیم‌های اسپانیا و کرواسی با ۳ امتیاز اول و دوم و تیم‌های انگلیس و چک بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه چهار:

- یک شنبه ۵ مهر:

دانمارک - ولز در کپنهاگ

نروژ - پرتغال در اسلو

- تیم‌های نروژ و پرتغال با ۳ امتیاز اول و دوم و تیم‌های دانمارک و ولز بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

** دسته دوم: (تیم‌های نخست به دسته اول و تیم‌های دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت و تیم‌های چهارم به دسته سوم سقوط می‌کنند.)

* گروه یک:

اسلوونی ۰ - ۰ اسکاتلند در لیوبلیانا

مقدونیه شمالی ۰ - ۳ سوئیس در اسکوپیه

- تیم سوئیس با ۳ امتیاز صدرنشین شد و تیم‌های اسکاتلند و اسلوونی با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم مقدونیه شمالی بدون امتیاز چهارم است.

* گروه دو:

- تیم‌های اوکراین و ایرلندشمالی با ۳ امتیاز اول و دوم و تیم‌های مجارستان و گرجستان بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه سه:

- یک شنبه ۵ مهر:

اتریش - کوزوو در وین

- تیم‌های اتریش و کوزوو با ۳ امتیاز اول و دوم هستند.

* گروه چهار:

- تیم سوئد با ۳ امتیاز صدرنشین شد و تیم‌های لهستان و بوسنی و هرزگوین با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم رومانی بدون امتیاز چهارم است.

** دسته سوم: (تیم‌های نخست به دسته اول و تیم‌های دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت.)

* گروه یک:

سن مارینو ۰ - ۷ فنلاند در سرواله

آلبانی ۲ - ۰ بلاروس در تیرانا

* گروه دو:

- تیم‌های ارمنستان و مونته نگرو با ۳ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های قبرس و لتونی بدون امتیاز در رده‌های سوم و چهارم جای گرفتند.

* گروه سه:

جزایر فارو ۱ - ۱ قزاقستان در تورشاون

اسلواکی ۲ - ۰ مولداوی در پرشوف

* گروه چهار:

بلغارستان ۱ - ۲ لوکزامبورگ در پلوفدیف

ایسلند ۱ - ۱ استونی در ریکیاویک

** دسته چهار: (هر ۶ تیم به دسته سوم صعود می‌کنند.)

* گروه یک:

- یک شنبه ۵ مهر:

جبل الطارق - آندورا در جبل الطارق

- تیم مالت استراحت می‌کند.

- تیم‌های مالت با ۳ و آندورا بدون امتیاز اول و دوم هستند.

* گروه دو:

- یک شنبه ۵ مهر:

لیتوانی - جمهوری آذربایجان در کوناس

- تیم لیختن اشتاین استراحت می‌کند.

- تیم‌های لیتوانی با ۳ و لیختن اشتاین بدون امتیاز اول و دوم هستند.

- در دوره قبل (۲۵ – ۲۰۲۴) تیم‌های پرتغال، اسپانیا و فرانسه اول تا سوم شدند.

- در تاریخ لیگ ملت‌های اروپا، تیم پرتغال با ۲ قهرمانی رکورد دار است و تیم‌های اسپانیا با یک قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی در رده دوم و فرانسه با یک قهرمانی و یک سومی در رده سوم جای گرفتند.