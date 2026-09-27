مراسم اهتزار پرچم جمهوری اسلامی ایران (روز پرچم) امروز همزمان در دانشگاه‌های سراسر کشور در دانشگاه تهران نیز با حضور وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری، رئیس دانشگاه تهران و دانشجویان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ در این مراسم که در دانشگاههای سراسر کشور برگزار شد, دانشجویان به پرچم مقدس کشورمان ادای احترام کردند.

حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این مراسم گفت: دانشجویان باید قدر این زندگی دانشجویی را بدانند و خودشان حافظ و تداوم‌بخش این زیست دانشجویی باشند و قدر لحظات عمرشان را در دانشگاه بدانند.

وی افزود: در جنگ ۱۲روزه، دشمن همه مدل‌های پرچم را هدف قرار داد؛ چراکه پرچم، نشانه وحدت و یکپارچگی سرزمین، استقلال و حاکمیت ماست.

وزیر علوم گفت: آمریکا و اسرائیل به دنبال تغییر رژیم و تجزیه ایران و تقسیم کشور بودند و به همین علت پرچم جمهوری اسلامی ایران نیز هدف قرار گرفت.

سیمایی صراف افزود: ما از این پرچم حفظ و حراست خواهیم کرد و اجازه نمی‌دهیم کسی به آن اهانت کند.

وی خطاب به دانشجویان گفت: ممکن است نسل جوان تاریخ معاصر را کمتر دیده باشد؛ در دوره‌های مختلف، افرادی با انقلاب اسلامی اختلاف نظر داشتند و با نوشته، سخن و حرکت خود مخالفت می‌کردند، اما هنگامی که می‌خواستند وصیت کنند، می‌نوشتند که آنها را در پرچم جمهوری اسلامی ایران کفن کنند.

محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، در مراسم روز پرچم، با گرامیداشت یاد و نام شهدای جنگ تحمیلی و شهدای عرصه علم، از جایگاه دانشجویان و دانشگاهیان در پاسداری از هویت ملی و پیشرفت کشور گفت.

امید برگزاری روز پرچم را نمادی از تداوم مسیر وطن‌دوستی و تلاش دانشگاهیان برای ارتقای کشور دانست و از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و دیگر دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم قدردانی کرد.