به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «حیدر دشتی‌پور» مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام، با اعلام این خبر گفت: آسفالت راه فرعی پشت وامرز چرداول از مطالبات مردم منطقه بوده که در دستور کار این اداره‌کل قرار گرفته است.

وی با اشاره به جزئیات پروژه افزود: این مسیر در مجموع ۱۵ کیلومتر طول دارد که تاکنون ۸ کیلومتر آن با اعتبار ۹۰ میلیارد تومان آسفالت شده و عملیات اجرایی برای تکمیل بخش باقی‌مانده ادامه دارد.

دشتی‌پور تصریح کرد: اجرای این طرح در راستای ارتقای وضعیت راه‌های ارتباطی منطقه و پاسخگویی به مطالبات مردم انجام می‌شود و تکمیل آن می‌تواند به بهبود دسترسی و تسهیل تردد ساکنان کمک کند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام با تأکید بر اینکه توسعه و بهسازی راه‌های روستایی و فرعی از اولویت‌های این اداره‌کل است، خاطرنشان کرد: ارتقای ایمنی و کیفیت محور‌های ارتباطی و اجرای طرح‌هایی که به‌طور مستقیم با نیاز‌های مردم و بهبود شرایط تردد ارتباط دارد، در دستور کار قرار دارد.