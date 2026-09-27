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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی از توزیع ۵۱۷ هزار و ۴۶۸ لیتر سوخت بین بهرهبرداران بخش کشاورزی این شهرستان در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، علی نورینژاد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی با اعلام این خبر گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۵۱۷ هزار و ۴۶۸ لیتر سوخت بین بهرهبرداران شهرستان توزیع شده است که این اقدام در راستای حمایت از تولید و تأمین سوخت مورد نیاز فعالیتهای بخش کشاورزی انجام شده است.
◽وی افزود: سوخت توزیعشده شامل نفت گاز و گاز مایع بوده و برای تأمین نیاز ادوات و ماشینآلات کشاورزی و همچنین فعالیت واحدهای تولیدی در بخشهای کشاورزی، صنایع تبدیلی، دامداری و مرغداری در اختیار بهرهبرداران قرار گرفته است.
نورینژاد اظهار کرد: تأمین بهموقع سوخت مورد نیاز بهرهبرداران، نقش مهمی در استمرار فعالیتهای تولیدی، انجام عملیات مکانیزه کشاورزی دارد و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در این زمینه، روند توزیع سوخت مورد نیاز بخشهای مختلف را پیگیری مینماید.