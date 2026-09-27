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فعالیت کاروانهای ترویجی با هدف انتقال دانش و ارتقای الگوی کشت در سراسر کشور از فردا (دوشنبه) آغاز میشود.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما مجتبی دهقانپور، مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی، از آغاز فعالیت رسمی کاروانهای ترویجی بخش کشاورزی در سال زراعی جدید از دوشنبه ۶ مهر خبر داد.
این کاروانها با مشارکت دستگاههای مرتبط همچون سازمان تعاون روستایی، صندوق بیمه کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی، با تمرکز بر انتقال دانش فنی، شناسایی مسائل کشاورزان و نهادینهسازی «الگوی کشت» در استانهای مختلف فعالیت میکنند.
دهقانپور با تأکید بر بهرهگیری از نظرات کشاورزان پیشرو، هدف از این طرح را حرکت از پایین به بالا در ترویج کشاورزی دانست و افزود: تلاش میشود با ایجاد مزرعههای الگویی در هر شهرستان، آموزشها بهصورت عملی و کاربردی به بهرهبرداران منتقل شود.
در این طرح که با هدف افزایش بهرهوری و توجه به ابعاد زیستمحیطی و اقتصادی تولید اجرا میشود، محققان و مروجان ارشد، آموزشهای فنی را در مزارع پیگیری خواهند کرد. در استانهای پهناور نیز پوشش خدمات ترویجی متناسب با ظرفیتهای منطقهای برنامهریزی شده است.