نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی گفت: باید تصمیمات قاطعی برای گره‌گشایی از مشکلات صنعتگران و خروج واحدها از رکود اتخاذ شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام سیدمحمد سادات ابراهیمی بیان کرد: علاوه بر نیروهای توانمند نظامی، بخش عمده‌ای از خسارت‌های ناشی از جنگ به ویژه تورم را مردم مدیریت کردند.

وی افزود: دولت پزشکیان نیز در این شرایط بسیار سخت زحمت خود را کشید و نمره قبولی گرفت.

نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت پای کار بودن مسوولان محلی و استانی برای ایجاد اشتغال تاکید کرد و گفت: شهرک صنعتی گتوند زیبنده مردم این شهرستان نیست.

وی افزود: ۲۵ درصد واحدهای شهرک صنعتی گتوند فعال است و منابع طبیعی در این خصوص بد عمل کرده است.

حجت الاسلام سادات ابراهیمی تاکید کرد: وقتی سرمایه گذار می‌بیند سند شهرک صنعتی مشکل دارد انگیزه‌ای برای کار پیدا نمی‌کند؛ مسوولان نباید به جای حمایت از صنعتگر آنها را دلسرد کنند.

وی با تاکید بر لزوم رفع موانع تولید افزود: احیای واقعی شهرک صنعتی به معنای ایجاد رونق و جذب اشتغال مستقیم برای جوانان منطقه است و برای حل معضل بیکاری، چاره‌ای جز فعال‌سازی ظرفیت‌های تولیدی و بازگرداندن این واحدها به چرخه کار نداریم.

حجت الاسلام سادات ابراهیمی تصریح کرد: حضور میدانی مدیران ارشد استانی به این منظور انجام شد تا از نزدیک چالش‌ها و موانع را لمس و در سریع‌ترین زمان ممکن، تصمیمات قاطع و عملیاتی برای گره‌گشایی و خروج این واحدها از رکود اتخاذ کنند.