به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول گروه جهادی یاوران مهدی (عج) گفت:در این اردوی جهادی، بیش از ۵ نفر از اعضای کادر پزشکی و درمانی شامل متخصص چشم، متخصص گوش و حلق و بینی، پزشک داخلی، ماما، روانشناس و تکنسین داروخانه حضور داشتند و به اهالی روستا خدمات ارائه کردند.

ابوالفضل فدایی با بیان اینکه دسترسی عادلانه به خدمات سلامت از اهداف اصلی این اردو‌های جهادی است، افزود: دارو‌های مورد نیاز مراجعه کنندگان نیز به صورت رایگان در اختیار آنان قرار گرفت.

وی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان امسال خدمات پزشکی و درمانی رایگان به ۱۲ روستای دیگر نیز ارائه می‌شود.

روستای چریان در دهستان کرارج بخش مرکزی شهرستان اصفهان واقع شده است.