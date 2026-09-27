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گروه جهادی یاوران مهدی (عج) به اهالی روستای چریان شهرستان اصفهان خدمات پزشکی رایگان ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول گروه جهادی یاوران مهدی (عج) گفت:در این اردوی جهادی، بیش از ۵ نفر از اعضای کادر پزشکی و درمانی شامل متخصص چشم، متخصص گوش و حلق و بینی، پزشک داخلی، ماما، روانشناس و تکنسین داروخانه حضور داشتند و به اهالی روستا خدمات ارائه کردند.
ابوالفضل فدایی با بیان اینکه دسترسی عادلانه به خدمات سلامت از اهداف اصلی این اردوهای جهادی است، افزود: داروهای مورد نیاز مراجعه کنندگان نیز به صورت رایگان در اختیار آنان قرار گرفت.
وی گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، تا پایان امسال خدمات پزشکی و درمانی رایگان به ۱۲ روستای دیگر نیز ارائه میشود.
روستای چریان در دهستان کرارج بخش مرکزی شهرستان اصفهان واقع شده است.