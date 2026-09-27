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رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از توقیف ۴۳۱ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بوشهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار حسین رحیمی با اشاره به اینکه استان بوشهر با دارا بودن میادین عظیم نفت و گاز، پالایشگاهها، پایانههای صادراتی ذخایر سوختی و... از موقعیت راهبردی و مهمی در این زمینه برخوردار است و همچنین نقشی حیاتی در اقتصاد انرژی کشور ایفا میکند و این مزیت جغرافیایی و تراکم انرژی متاسفانه زمینه ساز سواستفاده برخی سوداگران سوخت را فراهم ساخته است، بیان داشت: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی بوشهر با همکاری مجموعه حفاظت و اطلاعات این استان در چند روز گذشته موفق به کشف ۱۶ تانکر حامل مقدار ۴۳۱ هزار لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش تقریبی بیش از ۱۱۱ میلیارد تومان شدند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه در این زمینه تا کنون دو نفر دستگیر شدهاند بیان داشت: با هماهنگیهای صورت گرفته با شرکت ملی پخش فراوردههای کشور سریعا سوختهای کشف شده به چرخه توزیع بازگشت داده شدند.
سردار رحیمی با اشاره به اینکه در بررسیهای صورت گرفته مشخص شد که متهمان اصلی این پرونده سوختهای کشف را از طریق برخی استانهای همجوار تهیه و جمع آوری کرده بودند، عنوان داشت: متهمان قصد داشتند محموله سوخت را با مبالغی هنگفت به کشتیهای کشورهای حاشیه خلیج فارس به فروش برسانند.
وی افزود: تلاش برای شناسایی سایر عوامل و دست اندرکاران این موضوع ادامه دارد.