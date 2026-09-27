به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی در توصیف شرایط جوی استان مرکزی گفت: یک سامانه ناپایدر بارشی از فردا از نواحی شمال غربی وارد کشور خواهد شد و به تناوب تا روز‌های اولیه هفته آینده موج‌هایی به منطقه ارسال خواهد کرد.

تحت تاثیر فعایت این سامانه از روز دوشنبه بتدریج ابرناکی هوا و سرعت وزش باد افزایش پیدا خواهد کرد به طوری که سرعت وزش باد طی روز‌های سه شنبه تا پنجشنبه در برخی ساعات از ۶۰ کیلومتر بر ساعت تجاوز خواهد کرد و ایجاد گردوخاک در مناطق مستعد دور از انتظار نیست.

همچنین با توجه به خروجی فعلی مدل‌ها طی روز‌های پایانی هفته آینده (پنجشنبه و جمعه) بارش‌های در نواحی غربی، شمالغربی و شمالی کشور پیش بینی شده است که استان مرکزی را نیز تا حدی درگیر خواهد کرد.

به جز این وضعیت هوای امروز (یکشنبه) عمدتا صاف در در ساعت بعدازظهر و اولیه شب افزایش ابر پیش بینی می‌شود.

از نظر دمایی نیز طی دو روزآینده نوسان خاصی نخواهیم داشت و از روز سه شنبه به بعد با افزایش ابرناکی هوا دمای هوا به ویژه دمای روزانه تا حدی کاهش پیدا خواهد کرد.