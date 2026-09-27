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سرعت وزش باد در روزهای سه شنبه تا پنجشنبه از ۶۰ کیلومتر بر ساعت در استان مرکزی فراتر خواهد رفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی در توصیف شرایط جوی استان مرکزی گفت: یک سامانه ناپایدر بارشی از فردا از نواحی شمال غربی وارد کشور خواهد شد و به تناوب تا روزهای اولیه هفته آینده موجهایی به منطقه ارسال خواهد کرد.
تحت تاثیر فعایت این سامانه از روز دوشنبه بتدریج ابرناکی هوا و سرعت وزش باد افزایش پیدا خواهد کرد به طوری که سرعت وزش باد طی روزهای سه شنبه تا پنجشنبه در برخی ساعات از ۶۰ کیلومتر بر ساعت تجاوز خواهد کرد و ایجاد گردوخاک در مناطق مستعد دور از انتظار نیست.
همچنین با توجه به خروجی فعلی مدلها طی روزهای پایانی هفته آینده (پنجشنبه و جمعه) بارشهای در نواحی غربی، شمالغربی و شمالی کشور پیش بینی شده است که استان مرکزی را نیز تا حدی درگیر خواهد کرد.
به جز این وضعیت هوای امروز (یکشنبه) عمدتا صاف در در ساعت بعدازظهر و اولیه شب افزایش ابر پیش بینی میشود.
از نظر دمایی نیز طی دو روزآینده نوسان خاصی نخواهیم داشت و از روز سه شنبه به بعد با افزایش ابرناکی هوا دمای هوا به ویژه دمای روزانه تا حدی کاهش پیدا خواهد کرد.