بریکس؛ فرصت ایران برای فعالسازی دیپلماسی معدنی
عضو هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: ایران میتواند با استفاده از ظرفیت بریکس، پیشنهاد ایجاد چارچوب همکاری اعضا در حوزه مواد معدنی حیاتی را مطرح و از ظرفیتهای معدنی، فناوری، سرمایه و بازار کشورهای عضو در طرحهای مشترک استفاده کند.
سیدعباس حسینی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما
با اشاره به اختصاص بندی مستقل به مواد معدنی حیاتی در بیانیه پایانی اجلاس سران بریکس در دهلینو، گفت: اهمیت این مواد و رقابت جهانی بر سر آنها، روزبهروز در اقتصاد سیاسی جهان پررنگتر میشود.
وی افزود: چین در زنجیره فرآوری عناصر نادر خاکی نقش مهمی دارد، هند به دنبال کاهش آسیبپذیری زنجیره تأمین خود است، روسیه و برزیل از دارندگان منابع معدنی و کشورهای آفریقایی عضو بریکس نیز از ذخایر قابل توجهی برخوردارند؛ در مقابل، بسیاری از این کشورها به سرمایه، فناوری و زیرساخت نیاز دارند.
حسینی گفت: این ظرفیتهای مکمل میتواند زمینه شکلگیری یک شبکه همکاری معدنی در بریکس را فراهم کند و ایران میتواند پیشنهاد چارچوب همکاری مواد معدنی حیاتی بریکس (BRICS-CMCF) را مطرح کند.
عضو هیئت عامل ایمیدرو تأکید کرد: هدف باید تبدیل ظرفیتهای موجود به طرحهای واقعی و مشترک باشد؛ طرحهایی که برای نمونه، از معدن و زیرساخت ایران، فناوری چین، سرمایه و بازار هند و توان مهندسی روسیه استفاده کنند.
وی با اشاره به ریاست چین بر بریکس در سال ۲۰۲۷؛ افزود: با توجه به تأکید چین بر تقویت همکاری در منابع معدنی راهبردی، فرصت مناسبی وجود دارد تا ایران، بند مربوط به مواد معدنی حیاتی در بیانیه ۲۰۲۶ را به یک برنامه عملیاتی برای سال ۲۰۲۷ تبدیل کند.
حسینی تصریح کرد: نقش ایران نباید صرفاً بهعنوان دارنده ذخایر معدنی تعریف شود؛ بلکه کشور میتواند با فعالکردن دیپلماسی معدنی، نقش پیشران در ایجاد همکاریهای معدنی شبکهای در بریکس ایفا کند.