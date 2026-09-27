نمایشگاه رزمی فرهنگی دفاع مقدس با محوریت عملیات رمضان چند روزیست در اردبیل دایر شده و در کنار غرفهها و موکبها، برنامههای متنوع فرهنگی، رزمی و یادوارههای شهدا در این محل در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل نمایشگاه رزمی فرهنگی دفاع مقدس با محوریت عملیات رمضان چند روزیست در اردبیل دایر شده و در کنار غرفهها و موکبها، برنامههای متنوع فرهنگی، رزمی و یادوارههای شهدا در این محل در حال برگزاری است.
یادواره شهدای عملیات رمضان با محوریت گرامیداشت یاد و خاطره برادران شهید سقایی در محوطه موزه دفاع مقدس و مقاومت استان برگزار شد.