یادواره شهدای عملیات رمضان در اردبیل

نمایشگاه رزمی فرهنگی دفاع مقدس با محوریت عملیات رمضان چند روزیست در اردبیل دایر شده و در کنار غرفه‌ها و موکب‌ها، برنامه‌های متنوع فرهنگی، رزمی و یادواره‌های شهدا در این محل در حال برگزاری است.