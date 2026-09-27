به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، براساس بررسی آخرین نقشه های پیش یابی و با استمرار الگوهای پایدار در منطقه، طی امروز شرایط جوی نسبتا آرام و بدون بارندگی بر استان حاکم خواهد بود که در برخی ساعات با افزایش ابر و وزش باد همراه خواهد شد.

با عبور امواج بارشی از تراز میانی جو، طی روزهای دوشنبه و سه شنبه و بویژه در نیمه شمالی و تا حدودی مرکزی استان شاهد رخداد رگبارهای متناوب باران و رعدوبرق خواهیم بود که با وزش باد گاهی شدید در سطح استان توأم خواهد شد و طی این مدت احتمال خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا بویژه در مناطق جنوبی استان وجود خواهد داشت.

از نظر دمایی نیز از روز سه شنبه با شمالی شدن جریانات در منطقه، روند کاهشی دما در استان آغاز و تا اوایل هفته آینده تداوم خواهد داشت.